Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf

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MADRID (dpa-AFX) - Höhere Zinseinnahmen haben der spanischen Großbank BBVA auch im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verschafft. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um elf Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Institut am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf BBVA die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Jetzt will die Bank ab Anfang August bis zu zwei Milliarden Euro für den Rückkauf weiterer Aktien ausgeben./stw/zb

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