Hohe Öl- und Gaspreise treiben Shell-Gewinn in die Höhe

Reuters · Uhr
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London, ⁠30. Jul (Reuters) - Der britische Energiekonzern Shell hat seinen Quartalsgewinn dank der hohen Energiepreise mehr als verdoppelt. Der bereinigte Gewinn stieg auf 9,84 ‌Milliarden Dollar nach 4,26 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. ⁠Das ⁠lag deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 8,92 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Shell profitiert von den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den weltweiten Öl- ‌und Gashandel, der teilweise brach ‌liegt. Dies bescherte dem Konzern den höchsten Quartalsgewinn und operativen Cashflow seit dem Jahr ⁠2022.

Das starke Abschneiden im Gashandel und im Chemiegeschäft ‌glich geringere Verkaufsvolumina aus, ⁠die durch Produktionsausfälle in Katar verursacht wurden. Der Betrieb der Gasverflüssigungsanlage Pearl ruht seit März, nachdem ein Angriff einen ‌der beiden ⁠Produktionsstränge beschädigt hatte. Die Reparaturarbeiten ⁠dürften Shell zufolge etwa ein Jahr dauern. Der Nahe Osten macht rund 20 Prozent der Öl- und Gasproduktion des Konzerns aus. Die Nettoverschuldung sank auf 41,8 Milliarden Dollar.

(Bericht von Stephanie Kelly, Shadia Nasralla, geschrieben von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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