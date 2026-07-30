Inflation steigt nach Tankrabatt-Aus auf 2,8 Prozent

Berlin, 30. Jul (Reuters) - ⁠Der Iran-Krieg und das Ende des Tankrabatts haben die Inflation in Deutschland nach oben getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juli um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,3 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit ‌2,7 Prozent gerechnet. Die Ölpreise sind durch die erneuten Kämpfe im Nahen Osten merklich gestiegen, während der staatliche Tankrabatt ausgelaufen ist. Er hatte die Preise an den Zapfsäulen im Mai und Juni ⁠gedrückt. Die temporäre ⁠Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe dämpfte der Bundesbank zufolge die Inflation um etwa einen Viertelprozentpunkt.

"Es war klar, dass allein der Wegfall des Tankrabatts zu einem Preissprung von mehr als zehn Prozent bei den Benzinpreisen führen würde", sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters Bantleon, Daniel Hartmann. In Bayern etwa musste für Kraftstoffe gut 21 Prozent mehr bezahlt werden als im Juli 2025.

Energie insgesamt verteuerte sich um 8,3 Prozent zum Vorjahresmonat, ‌nach 3,4 Prozent im Juni. "Der starke Anstieg der Inflation geht ‌allein auf die massiv gestiegenen Energiepreise zurück, die eine Folge des wieder aufgeflammten Nahost-Kriegs ist", betonte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Weil sich die USA und der Iran nicht schnell verständigen dürften, werde die Teuerungsrate wohl bis zum Jahresende deutlich ⁠über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen. "Je länger die Inflation hoch bleibt, desto wahrscheinlicher ‌steigen auch die Preise jenseits der Energie schneller", sagte ⁠Krämer.

"UNGEWOHNTES GEFÜHL"

Nahrungsmittel kosten erneut durchschnittlich 0,4 Prozent mehr. "Die derzeitige Stabilität ist sicher ein ungewohntes Gefühl für viele Verbraucher", sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, Michael Heise. "Sie könnte allerdings durch die erhöhten Energiepreise wieder in Gefahr geraten." Die höheren Kraftstoffkosten machen etwa die Logistik teurer. Für ‌Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen wurden 2,9 Prozent mehr ⁠verlangt (Juni: +3,1 Prozent). Die Preise ohne Nahrungsmittel und ⁠Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten um 2,4 Prozent zu. Von Juni auf Juli zogen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,8 Prozent an.

Künftig wollen weniger Unternehmen in Deutschland ihre Preise anheben. Das Barometer für ihre Preiserwartungen sank im Juli auf 21,6 Punkte, von 26,1 Zählern im Juni, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. "Die künftige Preisentwicklung wird jedoch stark vom weiteren Verlauf des Konflikts im Nahen Osten und den davon abhängigen Energiepreisen beeinflusst", sagte Ifo-Forscherin Tiphaine Wibault.

Die EZB hatte ihren Leitzins im Juni angehoben - von 2,0 auf 2,25 Prozent. Im Juli verzichteten die Währungshüter auf eine erneute Straffung. Viele ⁠Experten gehen aber davon aus, dass der Leitzins im September wegen der steigenden Inflationsgefahren auf 2,5 Prozent erhöht werden könnte.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)