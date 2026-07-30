Inflationsrate in Sachsen deutlich gestiegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

KAMENZ (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Sachsen ziehen wieder an. Die Inflationsrate lag im Juli bei 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz auf Grundlage vorläufiger Daten berichtete. Im Juni hatte der Wert 2,3 Prozent betragen.

Die Preisentwicklung war in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich. An den Tankstellen mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer 21,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat zahlen. Auch die Preise für Alkohol und Tabak legten zu - um 4,8 Prozent im Jahresvergleich. Dagegen erhöhten sich die Nahrungsmittelpreise nur leicht um 0,7 Prozent.

Vor dem Beginn des neuen Schuljahres stiegen auch die Preise für Zeichenmaterialien (2,8 Prozent), Schul- und Lehrbücher (2,3 Prozent) sowie für Füller und Kugelschreiber (8,9 Prozent). Bekleidung wurde dagegen in der Zeit sommerlicher Rabattaktionen 2,3 Prozent günstiger./bz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen