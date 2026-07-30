Iran-Krieg lässt Wirtschaft Saudi-Arabiens einbrechen

Dubai, ⁠30. Jul (Reuters) - Der Iran-Krieg lässt die Wirtschaft von Saudi-Arabien einbrechen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des weltgrößten Ölexporteurs fiel im zweiten Quartal um 4,8 Prozent im Vergleich ‌zum Vorjahreszeitraum, wie die Statistikbehörde Gastat am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Grund für ⁠den Rückgang ⁠war demnach ein Einbruch des Ölgeschäfts um 24,7 Prozent. Die anderen Wirtschaftsbereiche wuchsen dagegen um 0,9 Prozent. Die Staatsausgaben legten um 0,6 Prozent zu.

Der Konflikt in der Region dauert ‌bereits seit fünf Monaten an. ‌Er begann am 28. Februar durch Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Die als ⁠Meerenge für den Ölexport wichtige Straße von Hormus ‌ist praktisch gesperrt. Hinzu ⁠kommt, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen die Schifffahrt im Roten Meer unter Beschuss nehmen. Das stört den Ölexport erheblich. Eine ‌Entspannung ist derzeit ⁠nicht in Sicht: Erst am ⁠Mittwoch griffen die USA den Iran wieder an.

Einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen zufolge dürften die meisten Golf-Staaten in diesem Jahr wirtschaftlich stärker schrumpfen als noch vor drei Monaten erwartet. Erst 2027 wird mit einer Erholung gerechnet.

(Bericht von Nafisa Eltahir und Tala Ramadan, geschrieben von ⁠Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)