IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über Untersuchungsergebnisse aus den jüngsten Bohrungen in der Main Zone Bald Hill

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über Untersuchungsergebnisse aus den jüngsten Bohrungen in der Main Zone Bald Hill

Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) berichtet über Untersuchungsergebnisse aus den jüngsten Bohrungen in der Main Zone - Bald Hill. Sie zeigen hohe Gehalte, darunter 11,41 % Antimon (Sb) über 1,5 m in BH-26-14 in einer Zone mit 2,78 % Sb über 11,3 m. Zudem werden geologische Beschreibungen der Stibnit-Mineralisierung im Bohrkern der Central Zone bekannt gegeben.

Vancouver, Kanada - 30. Juli 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass es Untersuchungsergebnisse von einem weiteren Bohrloch in der Main Zone auf Bald Hill erhalten hat. Das Bohrloch ist Teil des laufenden Bohrprogramms, das die Mineralisierung in der Main Zone erweitern soll.

Bei Bohrungen in der kürzlich entdeckten Central Zone wurden Zonen mit Stibnit-Mineralisierung identifiziert. Die geologischen Beschreibungen von sechs Bohrlöchern liegen nun vor und werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht.

Highlights

- Zu den hochgradigen Werten zählten 11,41 % Antimon (Sb) über 1,55 m in der Bohrung BH-26-14 in der Main Zone.

- Die Mineralisierung in dieser Bohrung beträgt durchschnittlich 2,78 % Sb über 11,3 m.

- Gold tritt in Verbindung mit der Stibnit-Mineralisierung auf und weist über dieselben 11,3 m einen Durchschnittsgehalt von 0,41 Gramm pro Tonne (g/t) Au auf, wobei einige Abschnitte über 1 g/t Au liegen.

- In der Central Zone durchgeführte Bohrungen durchteuften antimonhaltigen Stibnit unterhalb von Oberflächengräben mit antimonhaltigem Stibnit.

- Beschreibungen der Bohrkerne aus der Central Zone weisen in 6 Bohrlöchern auf stibnithaltige Brekzien hin.

- Die Abschnitte befinden sich überwiegend in Tiefen von etwa 100 bis 150 m unter der Oberfläche.

- Die Bohrlochabschnitte umfassen mehrere Mineralisierungszonen. So durchteufte beispielsweise die Bohrung BHC-26-03 drei Zonen mit stibnithaltiger Brekzie über eine Bohrlochlänge von etwa 35 m.

Main Zone

Die Bohrungen in der Main Zone wurden fortgesetzt, wobei die Bohrung BH-26-14 in zwei getrennten Zonen in Tiefen von 130 und 165 m hochgradige Antimonwerte lieferte. Das hochgradige Intervall mit 11,41 % Sb in einer Tiefe von 132,0 m bis 133,55 m befindet sich innerhalb einer wesentlich breiteren Zone von 11,30 m mit einem Gehalt von 2,78 % Sb.

Eine zweite mineralisierte Zone erstreckt sich von 165,35 m bis 168,0 m und lieferte 7,48 % Sb.

Tabelle 1: Durchschnittliche Analyseergebnisse für Proben aus dem kürzlich fertiggestellten Bohrloch BH-26-14 in der Main Zone bei Bald Hill.

BH-26-14 Zusammenfassung der Untersuchungen

Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Sb(%) Au g/t

127,35 138,45 11,30 2,78 0,41

Einschl. 132,00 133,55 1,55 11,41 0,8

und 161,80 163,65 1,85 3,15

und 165,35 168,00 2,65 7,48

Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Detaillierte Analyseergebnisse für die Bohrung BH-26-14

BH-26-14

Probe VON (m) BIS(m) Abschnitt (m) Sb (ppm) Sb (%) Au (g/t) As (%)

2307254 127,35 128,30 0,95 > 500 2,00 0,46 1,91

2307255 128,30 128,85 0,55 50 0,01 0,12 0,29

2307256 128,85 129,60 0,75 55 0,01 0,20 0,18

2307257 129,60 130,50 0,90 138 0,01 0,41 0,66

2307258 130,50 131,00 0,50 43 0,00 0,16 0,21

2307259 131,00 132,00 1,00 > 500 3,32 1,01 1,32 11,41 % Sb

2307261 132,00 132,40 0,60 > 500 24,90 1,31 2,01 1,55 Meter

2307262 132,40 133,35 0,95 182 0,02 0,26 0,28

2307263 133,35 134,35 1,00 205 0,02 0,41 0,65

2307264 134,35 135,10 0,75 101 0,01 0,05 0,15

2307265 135,10 136,00 0,90 > 500 7,10 0,27 1,60

2307266 136,00 137,00 1,00 > 500 0,79 0,46 2,78

2307267 137,00 137,80 0,80 > 500 0,71 0,33 1,69

2307268 137,80 138,45 0,65 > 500 5,29 0,19 0,90 2,78 % Sb

11,3 Meter

2307292 161,8 162,30 0,5 > 500 0,845 0,037 0,06

2307293 162,3 163,00 0,7 > 500 7,16 1,03 2,14

2307294 163 163,65 0,65 > 500 0,593 0,958 1,62 3,15 % Sb

1,85 Meter

2307297 165,35 166,35 1 > 500 8,11 1,04 2,16

2307298 166,35 167,00 0,65 > 500 17 1,57 2,46

2307299 167 168,00 1 > 500 0,674 0,78 1,74 7,48 % Sb

2,65 Meter

Central Zone

Die Bohrungen in der kürzlich entdeckten Central Zone wurden abgeschlossen, wo ATMY und frühere Betreiber durch Schürfgräben eine antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung festgestellt hatten (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026, in der 38 Gesteinsproben mit einem Durchschnittsgehalt von über 19 % Sb gemeldet wurden). Diese Zone wurde in der Vergangenheit noch nicht bebohrt, und unser aktuelles Programm dient als vorläufige Untersuchung der Mineralisierung unterhalb der oberirdischen Schürfgräben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85308/Antimony_300726_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lage der Bohrlöcher und Gräben in der Central Zone, Bald Hill. Beachten Sie die Nähe zum südlichen Ausläufer der Main Zone.

Nachfolgend finden Sie geologische Beschreibungen der ersten sechs Bohrlöcher auf Bald Hill in der Central Zone.

Bitte beachten Sie, dass die Untersuchungsergebnisse für diese Bohrlöcher noch nicht vorliegen und die Beschreibungen ausschließlich auf visuellem geologischen Befund basieren. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, können diese Abschnitte vollständig ausgewertet werden. Die wichtige Beobachtung ist, dass die Bohrlöcher Brekzienzonen durchschnitten haben, ähnlich wie andere mineralisierte Abschnitte in der Main Zone und in den oberirdischen Gräben.

Tabelle 3: Geologische Beschreibungen der ersten Bohrungen in der Central Zone. Bitte beachten Sie, dass für diese Zonen noch keine Untersuchungsergebnisse vorliegen und die Beschreibungen auf den beobachteten Merkmalen basieren, die der für die Kernprotokollierung zuständige Geologe festgehalten hat.

BHC-26-01

Von (m) Bis(m) Länge (m) Lithologie Mineralisierung

108,10 122,30 14,20 Brekzie mit Lokaler, ungleichmäßig in der Brekzie

Stibnit oberhalb der unteren Ader verteilter

Stibnit, in Form von unregelmäßigen

Flecken mit einem Durchmesser von bis zu 3

cm sowie als unregelmäßige, aderartige

Einschlüsse innerhalb der

Brekzienmatrix.

114,60 121,00 6,40 Stibnit-Adern Dunkle, stibnitreiche Ader - ~30 % Stibnit

in einer quarzreichen Ader - 5-8 cm

tatsächliche Mächtigkeit, parallelseitig,

40 Grad zu CA = unterer Kontakt des

stibnithaltigen

Abschnitts

BHC-26-02

Von (m) Bis (m) Länge Lithologie

147,00 153,00 6,00 Brekzie Von 147 bis 150,86 intensive, zerklüftete

Brekzie mit lokal dunkelgrauen,

zermahlenen(?)

Sulfiden?

BHC-26-03

Von (m) Bis (m) Länge Lithologie

86,90 102,60 15,70 Brekzie mit Wichtigste mineralisierte Rhyolith-Brekzie

Stibnit - Der größte Teil des Abschnitts ist stark

mit Arsenopyrit und Pyrit mineralisiert.

Beide Minerale kommen reichlich in einer

unregelmäßigen Brekzienmatrix im gesamten

Abschnitt vor. Grobe Schätzung:

durchschnittlich 5-7 % Sulfide. Stibnit

vorhanden

102,60 109,00 6,40 Brekzie aus brekziösen Tonstein- und

Rhyolithschichten - im Vergleich zu den

darüber- und darunterliegenden Abschnitten

schwach

mineralisiert.

109,00 119,30 10,30 Brekzie mit Wichtigste mineralisierte Tonstein-Brekzie

Stibnit - ähnliche Merkmale und gleiche Häufigkeit

von Arsenopyrit und Pyrit wie in der

mineralisierten Rhyolith-Brekzie oberhalb,

jedoch wurde auch Stibnit beobachtet -

eine halbmassive Stibnit-Ader mit einer

tatsächlichen Mächtigkeit von 3 cm tritt

bei 118,6 m in einem Winkel von 35 Grad zu

CA auf, sowie eine cm-große

Stibnit-Einschlussblase in einer

grobkörnigen Quarzader bei 117

m.

BHC-26-04

145,50 153,40 7,90 Brekzie mit Variabel brekziierte Zone aus stark

Stibnit alteriertem

Wirtsgestein;

Zu den Brekzien gehörend;

Zu den bemerkenswerten Mineralisierungen

zählen feinkörnige Brekzien mit

Quarzmatrix, die einen hohen Anteil an

extrem feinen Aspy-Nadeln und Pyrit im

Matrixquarz aufweisen - besonders

konzentriert zwischen 147 und 148 m. An

mehreren Stellen zwischen 150,5 und 152 m

tritt lokal grobkörniges Stibnit in Form

von massiven Klumpen mit einem Durchmesser

von 3 bis 5 cm auf, auch zentral entlang

von

Quarzadern.

BHC-26-05

Von (m) Bis (m) Länge Lithologie

100,45 101,85 1,40 Brekzie mit Brekzie aus alteriertem Schlammstein und

Stibnit Rhyolith mit bläschenförmigem Stibnit

entlang der Foliation der Brekzie zwischen

100,6 und 101,15 sowie lokal in Brüchen

der

Quarzader.

BHC-26-06

Von (m) Bis (m) Länge Lithologie

132,00 136,40 4,40 Brekzie mit Mehrere nicht zusammenhängende

Stibnit Stibnit-Adern und dunkelgraue Schichten in

einer stark zerklüfteten

Schlammstein-Brekzie zwischen 135,5 und

135,9 m.

Stibnit mit einer Mächtigkeit von bis zu 1

cm

QA/QC

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Pulpendoppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden. Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Der CEO von Antimony Resources, James Atkinson PGeo, erklärte: Wir haben die kürzlich entdeckte Central Zone auf Bald Hill intensiv erkundet. Bislang wurden 15 Bohrlöcher fertiggestellt, und bei sechs davon ist die Kernauswertung abgeschlossen. Dies ist eine der New Zones, die im Rahmen des Projekts Bald Hill identifiziert wurden. Die Central Zone liegt etwa 200 Meter südlich des südlichen Ausläufers der Main Zone; mit den Bohrungen soll jedoch nachgewiesen werden, dass die Central Zone und die Main Zone eine zusammenhängende Lagerstätte bilden könnten. Die Beschreibungen der Bohrkerne aus der Central Zone weisen auf Bereiche mit sichtbarer Stibnit-Mineralisierung in einer Brekzienzone hin. Diese Art der Mineralisierung ähnelt der der Main Zone. Unterdessen konzentrierten sich die Bohrungen in der Main Zone darauf, Lücken in der Mineralisierung zu schließen, um ein detailliertes Bild der Lagerstätte zu erhalten.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85308

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85308&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.