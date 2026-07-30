IRW-News: Max Power Mining Corp.: Bohrungen beim Lawson-Projekt stossen auf weitere Wasserstoff-reiche Gesteinsschichten

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: Bohrungen beim Lawson-Projekt stossen auf weitere Wasserstoff-reiche Gesteinsschichten

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Das Bohrprogramm von MAX Power zur kommerziellen Validierung im Lawson-Komplex zielt darauf ab, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff als neue Primärenergiequelle zu bestätigen.

NEUES VIDEO: Der Zeitpunkt ist gekommen

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Regina, SK - 30. Juli 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, mitteilen zu können, dass bei den Bohrarbeiten am ersten Bohrloch eines aus mehreren Bohrlöchern bestehenden Programms zur kommerziellen Validierung am Fundort Lawson Natural Hydrogen in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) weitere, mit natürlichem Wasserstoff angereicherte Klüfte aufgedeckt wurden. Zudem wird eine Kernrückgewinnungsrate von 100 % erreicht, und die Bohrung wird über die ursprünglich geplante Tiefe hinaus fortgesetzt.

Nach den ersten 63 Metern Kernmaterial, die aus der Deadwood-Formation und dem Präkambrium in Kern Nr. 1 gewonnen wurden, wie in der Pressemitteilung von MAX Power vom 27. Juli 2026 berichtet, wurden weitere 57 Meter aus den Kernen Nr. 2 und Nr. 3 gewonnen, wobei Kern Nr. 3 bei 2.397 Metern beendet wurde. Die Bohrkerne Nr. 2 und Nr. 3 weisen Gesteine aus exotischen Terranen auf, die die bislang höchsten Gasmesswerte in Lawson lieferten - sogar noch über die bereits sehr hohen Werte aus Bohrkern Nr. 1 hinaus. Damit setzt sich auch die Reihe kontinuierlicher Messwerte für natürlichen Wasserstoff sowie Heliumspitzen fort, die knapp unterhalb von 1.500 Metern im Oberdevon begann. Die Bohrungen wurden jenseits von 2.400 Metern wieder aufgenommen, und das Unternehmen freut sich darauf, in der Woche vom 3. August ein neues Update zu veröffentlichen.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: Diese hohen Messwerte für natürlichen Wasserstoff stehen im Zusammenhang mit Klüften, die wir mit großem Interesse verfolgen. Wir haben mehr Bohrkerne aus dem Grundgebirgskomplex gewonnen als aus jeder anderen einzelnen Bohrung in der Geschichte von Saskatchewan; unser Team zeigt somit unglaubliche Effizienz und Entschlossenheit, so tief wie möglich zu bohren. Ich freue mich sehr auf eine Fülle von Daten und eine detaillierte visuelle Analyse der Bohrkerne.

Die ersten 120 Meter Bohrkerne befinden sich nun bei AGAT Laboratories in Calgary, wo sie einer umfassenden Analyse unterzogen werden.

Abbildung 1 - Kommerzielle Validierungsbohrungen in Lawson, Juli 2026

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Jede bedeutende Rohstoffbranche erreicht einen entscheidenden Moment, wenn sie den Übergang von der Entdeckung zur kommerziellen Validierung vollzieht.

Diese Bohrung stellt für MAX Power genau diesen Moment dar.

Zum ersten Mal prüft das Unternehmen, ob Kanadas erste bestätigte unterirdische Entdeckung von natürlichem Wasserstoff die für eine kommerzielle Erschließung erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Umfang, Kontinuität und Lagerstätte aufweisen kann. Die Kombination aus kontinuierlich erhöhten Messwerten für natürlichen Wasserstoff über 858 Meter entlang des Bohrkerns Nr. 3 - die stärker ausfallen als bei der ursprünglichen Entdeckungsbohrung - und zunehmenden Hinweisen auf ein robustes Kluftsystem im Grundgebirge stärkt das geologische Modell weiter und erweitert gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens für das umfassendere Lawson-System.

Zwar wird die Wirtschaftlichkeit letztendlich durch das Fertigstellungsprogramm und die anschließenden Durchfluss-, Druck-, Konzentrations- und Lagerstättenleistungstests bestimmt, doch stellt jeder im Rahmen dieses Programms erreichte Meilenstein einen weiteren Schritt in Richtung der kommerziellen Validierung dar. Zusammen tragen diese Ergebnisse dazu bei, die technische Grundlage für das zu definieren, was das weltweit erste groß angelegte kommerzielle System für natürlichen Wasserstoff und die Erschließung einer neuen Primärenergiequelle werden könnte.

Genesis-Trend

Lawson-Komplex Nr. 1 stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, ein 28 km² großes Schwerpunktgebiet innerhalb eines umfassenderen genehmigten Landpakets von 1.224 km² (das Lawson-Projekt). Bemerkenswert ist, dass innerhalb des riesigen, noch kaum erkundeten Lawson-Projekts, das auf der untenstehenden Karte hervorgehoben ist, mehrere Lawson-Komplexe möglich sind (ein Komplex bezeichnet in diesem Zusammenhang ein spezifisches Gebiet mit nachgewiesenen Funden).

Das genehmigte Aurora-Projekt (628 km²) grenzt an die südöstliche Ecke des Lawson-Projekts, erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis nach Moose Jaw und stellt möglicherweise eine weitere Gruppe von Komplexen mit vielen ähnlichen Merkmalen wie bei Lawson dar. Innerhalb des Aurora-Projekts sind mehrere natürliche Wasserstoffsysteme möglich, ähnlich wie bei Lawson.

Abbildung 2: Trendkarte von Genesis

Durch den Zusammenschluss von Lawson und Aurora verfügt MAX Power nun über Genehmigungen für ein zusammenhängendes, 90 km langes Gebiet mit einer Streckung von Nordwesten nach Südosten (1.852 km²). Aurora liegt günstig an einem wichtigen Autobahn- und Eisenbahnkorridor in unmittelbarer Nähe zur Schwerindustrie und zur im Aufbau befindlichen KI-Infrastruktur. Zahlreiche weitere genehmigte Projekte entlang des Genesis-Korridors verschaffen MAX Power eine marktbeherrschende Stellung in Kanadas vielversprechendstem Korridor für die Erkundung und Erschließung von natürlichem Wasserstoff.

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Abbildung 3: Aurora-Projekt, angrenzend an Lawson

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Der Genesis Trend-Korridor:

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Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

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MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

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Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

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MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

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MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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