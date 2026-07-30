IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone startet Initiative zur Optimierung von Bioprozessen zur Unterstützung der kommerziellen und klinischen Einsatzbereitschaft

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone startet Initiative zur Optimierung von Bioprozessen zur Unterstützung der kommerziellen und klinischen Einsatzbereitschaft

TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Juli 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX, OTCQB: NRXBF, FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab heute eine Initiative zur Optimierung von Bioprozessen bekannt, die darauf abzielt, die Produktionsinfrastruktur für seine therapeutische Pipeline und seine kommerziellen Exosomenaktivitäten zu unterstützen.

NurExone arbeitet im Rahmen der Initiative mit der in Österreich ansässigen Novasign GmbH (Novasign) zusammen, um die Bioprozessmodellierungsplattform von Novasign auf den proprietären Exosomenproduktionsprozess von NurExone anzuwenden und Möglichkeiten zur Unterstützung der Prozessoptimierung sowie eines geplanten Technologietransfers an Exo-Top Inc., die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens (Exo-Top), zu bewerten.

Das Projekt ist darauf ausgelegt, die Prozessanalyse zu verbessern, die Planung des Technologietransfers zu unterstützen und Möglichkeiten zur Steigerung der Produktionseffizienz zu identifizieren, während gleichzeitig eine konsistente Produktcharakterisierung unterstützt wird. NurExone stellt vorgelagerte Bioprozessdaten zur Verfügung, die von Novasign anhand vordefinierter wesentlicher Leistungsindikatoren (KPIs) bewertet werden, darunter Prozesseffizienz und Betriebskosten.

Im Jahr 2026 konzentrieren wir uns darauf, die kommerzielle und klinische Einsatzbereitschaft von NurExone durch kontinuierliche Fortschritte in der Produktion, der wissenschaftlichen Entwicklung und der regulatorischen Weiterentwicklung voranzutreiben, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Die Produktionsbereitschaft geht über GMP-Produktionskapazitäten hinaus. Sie erfordert außerdem robuste, gut verstandene Prozesse, die konsistent reproduziert und effizient an Exo-Top sowie gegebenenfalls an einen US-amerikanischen Produktionspartner übertragen werden können. Dieses Projekt soll diesen Transfer unterstützen.

Die fortschrittlichen Exosomenproduktionsaktivitäten und -prozesse von NurExone bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, zu demonstrieren, wie eine strukturierte Bioprozessmodellierung mit Novasign Studio den Technologietransfer und die Prozessoptimierung unterstützen kann, sagte Dr. Mark Duerkop, Chief Executive Officer von Novasign. Unser Ziel ist es, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die das Prozessverständnis stärken, Effizienzpotenziale identifizieren und einen effektiven Technologietransfer unterstützen können. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Initiative und einer weiteren Vereinbarung zwischen den Parteien sehen wir außerdem das Potenzial, ausgewählte Erkenntnisse im Rahmen einer Fallstudie mit der breiteren Gemeinschaft der Hersteller biologischer Arzneimittel zu teilen.

Exo-Top wurde als zentraler Bestandteil der Produktions- und Lieferstrategie von NurExone gegründet, einschließlich der Bereitstellung hochwertiger Exosomen für den künftigen therapeutischen Bedarf des Unternehmens und ausgewählte kommerzielle Möglichkeiten. Weitere Hintergrundinformationen zur therapeutischen Strategie und Produktionsstrategie von NurExone sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Über Novasign

Die Novasign GmbH ist ein in Österreich ansässiges Biotechnologie-Softwareunternehmen, das auf Lösungen zur Bioprozessmodellierung für die Herstellung von Biologika spezialisiert ist. Novasign Studio wurde entwickelt, um Teams in der biopharmazeutischen Entwicklung und Produktion dabei zu unterstützen, Bioprozessdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die das Prozessverständnis, die Optimierung und den Technologietransfer unterstützen.

Weitere Informationen über Novasign und Novasign Studio finden Sie unter https://novasign.at/ oder folgen Sie Novasign auf LinkedIn.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat überzeugende präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschädigungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Wer ist NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor Relations und Medienarbeit - Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

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E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, Potenzial, Ziel, darauf ausgelegt, Zweck und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den erwarteten Umfang, Zeitplan und die Ziele der Bioprozessoptimierungsinitiative des Unternehmens mit Novasign; die erwartete Anwendung der Bioprozessmodellierung von Novasign auf den proprietären Exosomenproduktionsprozess des Unternehmens und den Technologietransfer an Exo-Top; die erwarteten Vorteile der Initiative, einschließlich möglicher Verbesserungen bei der Prozessanalyse, dem Technologietransfer, der Produktionseffizienz, der Produktcharakterisierung und den Betriebskosten; die Fähigkeit des Unternehmens, vorgelagerte Bioprozessdaten und vordefinierte KPIs zur Unterstützung der Prozessoptimierung zu nutzen; die mögliche Übertragung von Prozessen an Exo-Top und einen US-amerikanischen Produktionspartner; die mögliche Erstellung oder Veröffentlichung einer Fallstudie; die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich Produktion, wissenschaftlicher Entwicklung, regulatorischer Weiterentwicklung, kommerzieller Exosomenaktivitäten, zukünftiger therapeutischer Anforderungen und ausgewählter kommerzieller Möglichkeiten; sowie Aussagen in Bezug auf die Entwicklung des Unternehmens, den regulatorischen Weg, den Fahrplan für klinische Studien, die Kommerzialisierungsstrategie und die Plattformmöglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens und von Novasign, die Initiative wie derzeit vorgesehen durchzuführen; die Verfügbarkeit, Qualität und Verwendbarkeit vorgelagerter Bioprozessdaten; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital, Personal, Produktionskapazitäten und Drittanbietern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Exosomenproduktionsprozesse zu übertragen, zu skalieren und zu charakterisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs-, regulatorischen und kommerziellen Pläne voranzutreiben; sowie die Richtigkeit und fortbestehende Relevanz der vom Unternehmen öffentlich bekannt gegebenen wissenschaftlichen, regulatorischen und produktionsbezogenen Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich abweichen, einschließlich unter anderem: des Risikos, dass die Bioprozessoptimierungsinitiative möglicherweise nicht wie vorgesehen fortgeführt wird oder die erwarteten Ergebnisse erzielt; des Risikos, dass Modellierungsergebnisse, Prozessdaten oder KPIs die erwarteten Prozessverbesserungen, den Technologietransfer, die Produktionseffizienz, die Produktcharakterisierung oder die Ziele hinsichtlich der Betriebskosten möglicherweise nicht unterstützen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung der Produktion, dem Technologietransfer, der Prozessentwicklung und der Qualitätskontrolle; Risiken hinsichtlich des Zeitplans und des Ergebnisses regulatorischer Prüfungen; Finanzierungs- und Marktrisiken; der Abhängigkeit von Drittkooperationspartnern, Dienstleistern, Produktionspartnern und Lieferanten; Risiken der frühen Entwicklungsphase; des Risikos, dass präklinische Ergebnisse möglicherweise keine Vorhersagekraft für klinische Ergebnisse besitzen; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Wettbewerb und technologischem Wandel; sowie den Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 44 bis 51 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessenem Maße auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, außer soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

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