IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals und Temas Resources schließen metallurgische Scoping-Prüfung erfolgreich ab, erzielen Gewinnungsgrade von 97,4 % bei Vanadium und von bis zu 90,8 % bei Titan und weisen den Weg hin zu einer Pilotanlage

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals und Temas Resources schließen metallurgische Scoping-Prüfung erfolgreich ab, erzielen Gewinnungsgrade von 97,4 % bei Vanadium und von bis zu 90,8 % bei Titan und weisen den Weg hin zu einer Pilotanlage

SAGA Metals und Temas Resources schließen metallurgische Scoping-Prüfung erfolgreich ab, erzielen Gewinnungsgrade von 97,4 % bei Vanadium und von bis zu 90,8 % bei Titan und weisen den Weg hin zu einer Pilotanlage für das Projekt für kritische Rohstoffe Radar

VANCOUVER, B.C. - 30. Juli 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines unabhängigen metallurgischen Validierungsprogramms der Stufe 1 bekannt zu geben, bei dem die proprietäre Plattformtechnologie Regenerative Chloride Leach (RCL) von Temas Resources Corp. (Temas) auf repräsentative Proben der Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt für kritische Rohstoffe Radar in der Nähe von Cartwright, Labrador, Kanada, angewandt wurde.

In Kombination mit den durchgängigen und signifikanten Ergebnissen des Bohrprogramms von SAGA zur Schätzung der Mineralressourcen untermauern die metallurgischen Gewinnungsgrade das kommerzielle Potenzial des Vorzeigeprojekts zusätzlich.

Highlights der Stufe-1-Scoping-Studie im Labormaßstab

- Zu den höchsten Gewinnungsgraden der zweistufigen RCL-Tests gehören:

o Titan-Gewinnungsgrade von bis zu 90,8 %

o Vanadium-Gewinnungsgrade von bis zu 97,4 %

o Eisen-Gewinnungsgrade von bis zu 91,5 %

- Die RCL-Tests veranschaulichten eine hervorragende Extraktion kritischer Mineralien aus mehreren Typen von Ausgangsmaterialien.

- Mit dem Validierungsprogramm wurden alle Ziele der Stufe 1 erfolgreich erreicht; es unterstützt eine positive Gate-1-Entscheidung für den Übergang in das detaillierte Optimierungsprogramm im Labormaßstab (Stufe 2).

- Das Ilmenit-Konzentrat ergab die höchste Titanextraktion mit einer Gewinnung von 90,8 %, während die Eisenextraktion bei drei repräsentativen Proben durchgängig über 86 % lag und die Vanadiumextraktion in jedem Test 94 % überstieg.

- Die Stufe-2-Optimierung konzentriert sich darauf, die Gewinnungsgrade weiter zu steigern und gleichzeitig die Prozessauslegung in Richtung einer Demonstration im Pilotmaßstab voranzubringen. Bei Abschluss wird SAGA zu einer Demonstrationsanlage übergehen und den Weg zum kommerziellen Einsatz festlegen.

- Das RCL-Verfahren erzeugt hochreine Endprodukte, die in nachgelagerten Anwendungen in der Titan-, Vanadium- und Eisenindustrie eingesetzt werden können.

Technische Zusammenfassung

Temas wurde beauftragt, ein Validierungsprogramm im Labormaßstab durchzuführen, um die Anwendung der RCL-Technologie von Temas für die Mischchlorid-Laugung zur Gewinnung wertvoller Metalle aus Materialien zu bewerten, die aus dem Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar von SAGA geliefert werden.

Mit dem Stufe-1-Validierungsprogramm wurden drei von Saga gelieferte repräsentative Ausgangsmaterialien untersucht, unter anderem massives Oxidmaterial als Rohfördergut (Run-of-Mine, ROM), Vanadium-Titan-Magnetit-Konzentrat und Ilmenit-Konzentrat. Das Programm umfasste die Charakterisierung des Ausgangsmaterials, Standardprotokolle für die RCL-Validierung, einen primären und sekundären (zweistufigen) Laugungstest, Analysen von Lösungen und Rückständen, Materialbilanzberechnungen und die Bestimmung der Gewinnungsgrade. Das Testprogramm veranschaulichte erfolgreich, dass sich die Titangewinnung mit verbesserter Qualität des Ausgangsmaterials erhöhte, während die Gewinnungsgrade von Vanadium und Eisen während der gesamten Evaluierung durchgängig hoch blieben. Das Ilmenit-Konzentrat erzielte unter den geprüften Testbedingungen die höchste Titanextraktion mit 90,8 %, während die Gewinnungsgrade für Vanadium 97,4 % und für Eisen 91,5 % erreichten.

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Tabelle 1: Stage-Gate-Entwicklungspfad - RCL-Verfahren von Temas und Projekt Radar von SAGA. ROM bezieht sich auf Rohfördergut oder eine Erzmischprobe. VTM steht für vanadiumhaltigen Titanomagnetit.

Wie bereits am 18. Juni 2026 gemeldet, ergab die analytische Interpretation der Davis-Tube-Tests von SAGA in Hawkeye, dass die nicht-magnetische Fraktion (d. h. Ilmenit) üblicherweise etwa 86-92 % des TiO2 im Ausgangsmaterial enthält.

Die unabhängige technische Überprüfung kam zu dem Schluss, dass alle Ziele der Stufe 1 erfolgreich erreicht wurden, und empfahl den Übergang in das detaillierte Optimierungsprogramm im Labormaßstab.

Mike Stier, CEO und Direktor von SAGA Metals, merkte dazu wie folgt an:

Der Abschluss des ersten Scoping-Tests der Stufe 1 im Labormaßstab mit der proprietären RCL-Technologie von Temas stellt einen unglaublichen Meilenstein für SAGA und die Zukunft des Projekts Radar dar. Das Erreichen dieser Gewinnungsgrade, insbesondere der hohen Extraktionswerte für Titan, Eisen und Vanadium in diesem frühen Stadium ohne den Vorteil einer detaillierten mineralogischen Analyse oder einer Prozessoptimierung, ist von Bedeutung.

Diese Ergebnisse weisen einen klaren und vielversprechenden Weg für unsere weiteren Entwicklungsphasen mit dem Ziel, die Gewinnungsgrade weiter zu maximieren und das volle Potenzial des Titan-Vanadium-Eisen-Projekts Radar zu erschließen.

Anders als konventionelle Verfahrenswege, mit denen typischerweise marktfähige Midstream-Produkte erzeugt werden, ermöglicht uns die RCL-Technologie die Herstellung von Downstream-Endprodukten für den direkten Marktzugang unmittelbar vor Ort. Da das Projekt Radar weniger als 20 km von einem Tiefwasserhafen entfernt liegt, bietet sich eine attraktive Möglichkeit, in Labrador einen stärker integrierten, wertschöpfenden Betrieb für kritische Rohstoffe zu entwickeln.

Die nächsten Schritte

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Stufe-1-Validierungsprogramms beabsichtigen Temas und SAGA, das detaillierte Optimierungsprogramm im Labormaßstab (Stufe 2) voranzubringen; dieses konzentriert sich auf die Optimierung der Prozessbedingungen, um die Gewinnungsgrade weiter zu steigern, die Effizienz der Reagenzien zu maximieren und die für eine zukünftige Hochskalierung erforderlichen technischen Daten zu generieren. Das Stufe-2-Programm soll die Optimierung der Laugungschemie, der Reagenzienregenerierung, der Fest-Flüssig-Trennung, des Handlings von Verunreinigungen und der nachgelagerten Metallgewinnung umfassen; gleichzeitig wird die wirtschaftliche Anwendbarkeit der RCL-Plattform für die Titan-Vanadium-Mineralisierung von SAGA im Projekt Radar (Cartwright, Neufundland und Labrador) weiter evaluiert.

Bei Abschluss von Stufe 2 beabsichtigen die Parteien, die mögliche Weiterführung des Verfahrens durch Pilot- und Demonstrationsanlagenprogramme zu evaluieren. Diese Programme sollen zusätzliche technische Daten liefern, die die zukünftige kommerzielle Auslegung und die wirtschaftliche Bewertung der RCL-Plattform im Projekt Radar von SAGA unterstützen sollen.

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Tabelle 2: Stage-Gate-Entwicklungspfad - RCL-Verfahren von Temas und Projekt Radar von SAGA

Tim Fernback, President und CEO von Temas, äußerte sich dazu wie folgt:

Die heutige Ankündigung stellt einen der wichtigsten kommerziellen Meilensteine dar, die Temas seit der Übernahme der RCL-Plattformtechnologie erreicht hat. Obwohl wir die Leistungsfähigkeit des RCL-Verfahrens bereits wiederholt anhand unserer eigenen Mineralvorkommen veranschaulicht haben, stellt die erfolgreiche Validierung der Technologie an der Mineralisierung eines Dritten einen weiteren bedeutenden Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines globalen Unternehmens zur Verarbeitung kritischer Mineralien dar.

Diese herausragenden Extraktionsergebnisse bei dem Material aus dem Projekt Radar von SAGA veranschaulichen die Vielseitigkeit unserer proprietären Technologie und bestärken uns in der Überzeugung, dass RCL Bergbauunternehmen eine kostengünstigere, umweltverträgliche Alternative für die Aufbereitung komplexer Lagerstätten mit kritischen Mineralien bieten kann. Insbesondere bringen der erfolgreiche Abschluss des Stufe-1-Validierungsprogramms von SAGA und die Empfehlung, in die Stufe-2-Optimierungsphase überzugehen, diese Chance einen weiteren Schritt näher an einen potenziellen kommerziellen Einsatz und unterstützen unsere Strategie, durch Technologielizenzierung, strategische Partnerschaften im Bereich Verarbeitung und zukünftige kommerzielle Vereinbarungen langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.

Technologie der regenerativen Chlorid-Laugung (RCL)

Temas hat das Verfahren Regenerative Chloride Leach (RCL) zur Erzeugung von hochreinem TiO2 direkt aus titanhaltigen Konzentraten entwickelt, wobei der Großteil der vorangegangenen Validierungsarbeiten mit Ausgangsmaterialien vorwiegend aus Ilmenit und Titanomagnetit durchgeführt wurde.

Das Verfahren besteht aus einer atmosphärischen Chlorid-Laugung, gefolgt von einer aufeinanderfolgenden Lösungsmittelextraktion von Ti, V und Fe, sodass eine hochreine, Ti-haltige Striplösung gewonnen wird, die zu TiO2-Produkten für Anwendungen in der Pigment-, Pharma- und Lebensmittelindustrie verarbeitet oder in eine Titanlegierung weiterverarbeitet werden kann. Zudem können ein hochreines V2O5-Produkt, das für Batteriegroßspeicher oder die Stahlherstellung geeignet ist, sowie ein hochreines Fe2O3-Produkt, das für die Pigment- oder Eisenherstellung geeignet ist, gewonnen werden. Das RCL-Verfahren nutzt kommerziell bewährte Grundverfahren und ist flexibel genug, um es auf ein breites Spektrum an Ausgangsmaterialien anwenden zu können.

Vorteile der ORF-RCL-Technologie

Die RCL-Plattformtechnologie umfasst die hydrometallurgische Gewinnung von Elementen aus Konzentraten, Gesamterzen, Schlacken und Abgängen, um die Gewinnung von kritischen Metallen, Batteriemetallen, Platingruppenmetallen (PGMs), Edel- und Basismetallen und Seltenerdmetallen (REE) zu verbessern, und dies bei wesentlich höheren Gesamtausbeuten und niedrigeren Investitions- und Betriebskosten als bei den herkömmlichen Verfahren, die traditionell zum Einsatz kommen. Diese neuartige RCL-Technologie eignet sich hervorragend für die umweltschonende Aufbereitung zunehmend komplexer Erze.

Bestätigte Kostensenkung: Für die TiO2-Verarbeitung mit der RCL-Plattformtechnologie (z. B. Reagenzien-Recycling, potenziell geringerer Energieverbrauch, optimierte Rückgewinnung usw.) wurde eine signifikante Kostensenkung von über 65 %1,2 bestätigt. Es ist zu erwarten, dass sich diese grundlegende Prozesseffizienz in wirtschaftliche Vorteile übersetzen lässt, wenn die Plattform auf die Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung von SAGA angewendet wird.

Umweltleistung: Das geschlossene Kreislaufdesign und die hohen Recyclingraten der Reagenzien sind unabhängig vom Zielmineral ein Kernbestandteil der RCL-Plattform. Über 69 % niedrigere Betriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Verarbeitung dank der wesentlichen Funktionen, die bei Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur arbeiten.2 Die Vorteile eines geringeren ökologischen Fußabdrucks und eines verbesserten ESG-Profils gelten daher nicht nur für TiO, sondern auch für die zuvor genannten Erze und Minerale.

Die Bergbauindustrie tritt in eine Phase tiefgreifenden Wandels ein, deren Treiber die wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien, steigende Erwartungen an die Umweltleistung und die Notwendigkeit sicherer inländischer Lieferketten in Nordamerika und verbündeten Jurisdiktionen sind. Es wird erwartet, dass Verarbeitungstechnologien, die die Gewinnung verbessern, Abfallströme reduzieren und die Umweltbelastung verringern können, für Bergbauunternehmen, die das wirtschaftliche Potenzial dieser strategisch wichtigen Erzvorkommen maximieren wollen, zunehmend an Wert gewinnen werden.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Rohstoffe Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar umfasst 690 Mineralschürfrechte in neun Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 24.175 ha im Südosten von Labrador, etwa 10 km südlich von Cartwright gelegen. Das Konzessionsgebiet umschließt den Intrusivkomplex Dykes River (etwa 160 km² an der Oberfläche) vollständig und ist ganzjährig über die asphaltierte Route 510, eine Holzabfuhrstraße bei Cartwright und einen von SAGA angelegten Zufahrtsweg erreichbar. Die Infrastrukturvorteile beinhalten den Tiefwasserhafen in Cartwright, den Flughafen Cartwright (YRF) und die Nähe zu regionaler Wasserkraft von Muskrat Falls und Churchill Falls.

Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen haben einen 29 km² großen Oxidkorridor bestätigt, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst. Die VTM-Mineralisierung bei Radar ist mit jener von globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China) und Bushveld (Südafrika) vergleichbar. Das aktuelle Bohrprogramm, bei dem bislang über 80 Bohrlöcher fertiggestellt wurden, wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. In Verbindung mit den Ergebnissen der Extraktionsversuche im Labormaßstab werden diese Arbeiten die Fertigstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung bis zum 4. Quartal 2026 unterstützen, einschließlich ausreichender Daten für die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung im 1. Quartal 2027.

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Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über ein Gebiet von 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst, wobei im Westen und Norden zusätzliche Ziele hervorgehoben sind. Das Konzessionsgebiet ist gut an das Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Stadt Cartwright in Labrador.

Wesentliche Projekt-Highlights:

- Bestätigte Mineralisierung in 78 von 78 Bohrlöchern, die in zwei vorrangigen Zonen bislang niedergebracht wurden.

- Die bisherigen Untersuchungsergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

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Tabelle 3: Top-15-Abschnitte der Bohrprogramme 2025 und 2026 in der Zone Trapper

- Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Tiefwasserhafen, nahegelegener Wasserkraft und regionalem Flughafen.

- Bestätigung eines 29,0 km² großen zentralen Oxidkorridors, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst und das Potenzial im Distriktmaßstab verdeutlicht.

- Konsistente Gehalte und Mächtigkeiten mit halbmassivem bis massivem Oxid, das Werte von bis zu 72,33 % Fe2O3, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5 aufweist.

- Die petrografische Analyse bestätigt, dass die Titanomagnetitmineralisierung vorteilhaft für eine vereinfachte metallurgische Verarbeitung ist.

- Im Rahmen des MRE-Bohrprogramms wurden bis dato insgesamt 18.641 m abgeschlossen und gemeldet.

Quellen:

1. Diese metallurgischen Testergebnisse und Daten zur Kostensenkung wurden erstmals in der kanadischen Marktmitteilung des Unternehmens vom 13. April 2021 mit dem Titel Temas Resources Acquires 50 % of Green Mineral Process Developer ORF Technologies Inc. veröffentlicht.

2. Die Angabe zur Kostensenkung stützt sich auf eine unabhängige Bewertung durch das Natural Resources Research Institute (Universität von Minnesota, 2017) sowie eine anschließende Validierung im Pilotmaßstab durch ORF Technologies Inc., wie in den Pressemitteilungen von Temas Resources aus den Jahren 2021 und 2022 ausführlich beschrieben.

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P. Geo. (PEGNL), ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100% unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km2 in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über 20.850 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit hohen Titan- und Vanadiumgehalten enthält.

Das zu 100% unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km2 erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100% unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Über Temas Resources Corp.

Temas Resources Corp. (ASX: TIO | CSE: TMAS | OTCQB: TMASF | FWB: 26P0) treibt die Kommerzialisierung seiner proprietären Plattformtechnologie Regenerative Chloride Leach (RCL) voran und entwickelt gleichzeitig ein Portfolio an Projekten für kritische Rohstoffe in Nordamerika.

Die RCL-Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, Titan, Vanadium, Eisen und andere kritische Rohstoffe mittels eines regenerativen Verfahrens der Mischchlorid-Laugung zu gewinnen; dieses Verfahren zielt darauf ab, die Gewinnungsgrade zu steigern, den Reagenzienverbrauch zu senken und eine umweltverträgliche Alternative zu herkömmlichen Extraktionstechnologien bereitzustellen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

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Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

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