IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

IRW-PRESS: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Bad Homburg, 29. Juli 2026 / IRW-Press

- Umsatzerlöse von EUR 25,2 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr)

- Operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,4 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von rund 2 Prozent

- Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse EUR 19,6 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 7 Prozent

- Segment Großbritannien und USA: Umsatz EUR 2,6 Mio. (-7 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 6 Prozent

- Segment Polen: Umsatz EUR 3,0 Mio. (auf Vorjahresniveau) bei einer operativen EBIT-Marge von 5 Prozent

- Konzernergebnis in Höhe von EUR 0,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,02

- Operativer Cashflow: EUR -2,0 Mio.

- Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 3 bis 4 Prozent

Mit Umsatzerlösen von EUR 25,2 Mio. im ersten Halbjahr und einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 0,4 Mio. lag die operative Marge bei 1,7 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent).

Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland lag dabei im ersten Halbjahr bei EUR 19,6 Mio., was einem Anteil von rund 78 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Bei einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 1,4 Mio. konnte die operative EBIT-Marge auf 7 Prozent gesteigert werden (Vorjahr: 6 Prozent).

Im Segment Großbritannien belief sich der Umsatz auf EUR 2,6 Mio. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf EUR 0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,05 Mio.), was einer EBIT-Marge von 6 Prozent entspricht (Vorjahr: 2 Prozent).

Im Segment Polen wurde ein Umsatz von EUR 3,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.) erreicht. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte im Vergleich zum Vorjahr (0) auf EUR 0,15 Mio. gesteigert werden. Die EBIT-Marge stieg damit auf 5 Prozent (Vorjahr: 0 Prozent).

Der operative Cashflow lag im Berichtszeitraum bei EUR -2,0 Mio. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den planmäßigen Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen nichtfinanziellen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.). Auf dieser Basis beträgt das unverwässerte Ergebnis je Aktie EUR 0,02 (Vorjahr: EUR 0,02).

In TEUR Q2-2026 Q2-2025 Veränd. H1-2026 H1-2025 Veränd.

Umsatzerlöse 12.332 14.479 -15% 25.230 29.409 -14%

EBIT 174 213 -18% 428 502 -15%

EBIT-Marge 1,4% 1,5% -0,1pp 1,7% 1,7% 0,0pp

Finanzergebnis -60 -86 30% -152 -188 19%

Periodenergebnis vor Steuern 114 127 -10% 276 314 -12%

Konzernergebnis 98 81 21% 215 218 -1%

Operativer Cashflow -1.539 1.877 n.a. -1.991 -1.506 n.a.

Gewinn/Aktie (EUR) 0,01 0,01 0% 0,02 0,02 0%

Prognose 2026

Die SYZYGY Gruppe bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

CEO Frank Wolfram betont: Trotz des weiterhin angespannten konjunkturellen Umfelds konnten wir im ersten Halbjahr Kurs halten. Daher bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. Juni 2026 ist ab dem 30. Juli 2026 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen - und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Creative Company Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 500 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, EnBW, Energie AG, Hilti, Mazda, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Paysafe, Porsche, Samsung, Sana Kliniken, Sennheiser, Stihl, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

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