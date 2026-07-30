IRW-News: ZenaTech Inc.: Das DaaS-Geschäft im Öl- und Gassektor von ZenaTech profitiert von einem anziehenden Markt mit höheren Ölpreisen und prognostizierten Energieinvestitionen von über 500 Mrd. USD in Kanada in den kommenden zehn Jahren

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: Das DaaS-Geschäft im Öl- und Gassektor von ZenaTech profitiert von einem anziehenden Markt mit höheren Ölpreisen und prognostizierten Energieinvestitionen von über 500 Mrd. USD in Kanada in den kommenden zehn Jahren

VANCOUVER, British Columbia, 30. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - informiert in einem Update über sein Außendienstgeschäft im westkanadischen Energiesektor. Die Firma Velocity Geomatics, die Öl- und Gasproduzenten in behördlichen und umweltrechtlichen Verfahren mit drohnengestützten Vermessungen unterstützt und zuletzt vom Unternehmen übernommen wurde, positioniert sich aktuell in einem anziehenden Markt, in dem im zweiten Quartal ein Ölpreisanstieg von über 45 % im Vergleich zur Vorjahresperiode zu verzeichnen war. Gleichzeitig sollen laut Prognosen in der kanadischen Öl- und Gasbranche in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich über 500 Mrd. USD investiert werden.

Unser Drone-as-a-Service-Geschäft ist auf Außendienstleistungen spezialisiert und orientiert sich an den Aktivitäten unserer Kunden. Wenn Produzenten in Alberta, British Columbia und Saskatchewan über mehr Cashflow verfügen, führen sie auch mehr Bohrungen durch, so Shaun Passley, Ph.D., Chairman und Chief Executive Officer von ZenaTech. Durch die aktuell höheren Ölpreise verbessert sich der Cashflow der Produzenten, was bessere Rahmenbedingungen für Bohrungen, Infrastrukturprojekte, Sanierungsmaßnahmen sowie die Einhaltung von Umweltauflagen schafft und die Nachfrage nach unseren Vermessungs- und Inspektionsleistungen steigert. Wir sind überzeugt, dass die aktuellen Trends und die positiven Prognosen für anhaltende Investitionen im kanadischen Energiesektor unserem Drone-as-a-Service-Geschäft sowohl in Kanada als auch international langfristig den Rücken stärken werden. In rund 80 % von Velocitys aktuellen Projekten werden die Arbeitsabläufe bereits von Drohnen unterstützt. Daraus ergibt sich eine solide Plattform mit einem bereits etablierten Kundenstamm, der den weiteren Ausbau unseres drohnengestützten Leistungsangebots begünstigt.

Im Juli 2026 schloss ZenaTech die Übernahme von Velocity Geomatics, bekannt als Velocity Group, mit Firmensitz in Grande Prairie (Alberta) ab. Es handelt sich um die erste Übernahme des Unternehmens, die gezielt auf Geomatikleistungen für die Einhaltung von umweltrechtlichen und behördlichen Auflagen in der Öl- und Gasbranche spezialisiert ist. Velocity ist mit vier Niederlassungen in den Provinzen Alberta, British Columbia und Saskatchewan vertreten und betreut führende regionale und internationale Öl- und Gasproduzenten.

Öffentlich zugängliche Branchenzahlen belegen, dass der Cashflow der westkanadischen Produzenten im Jahresvergleich deutlich gestiegen ist. Laut dem Oil Sands Magazine lagen die durchschnittlichen Preise für WTI- und Western Canadian Select-Rohöl im zweiten Quartal 2026 rund 45 % über jenen im Vergleichszeitraum des Vorjahres, was den westkanadischen Energieproduzenten einen stärkeren Cashflow beschert.

Der westkanadische Energiesektor birgt für das Drone-as-a-Service-Geschäft eine beachtliche Wachstumschance. Laut Angaben der Royal Bank of Canada (RBC) werden in Kanadas Öl- und Gasbranche in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich über 500 Mrd. USD an Investitionen getätigt. Treiber dafür sind der zunehmende Energiebedarf, der Ausbau der Exportkapazitäten sowie laufende Investitionen in Infrastruktur und Umwelt. Während die höheren Ölpreise heute eine gesteigerte Kundenaktivität begünstigen, dürften diese langfristigen Trends eine anhaltende Nachfrage nach drohnengestützten Vermessungs-, Inspektions-, Kartierungs- und Umweltüberwachungsdiensten befeuern und damit möglicherweise auch die weitere Expansion von ZenaTechs DaaS-Geschäft unterstützen.

Die Investitionen der Öl- und Gasproduzenten können sich direkt in einer Nachfrage nach Drone-as-a-Service-Leistungen niederschlagen, da neue Bohrungen, verbesserte Fördermethoden, der Ausbau von Infrastruktur sowie Umweltprogramme laufend Vermessungs-, Kartierungs-, Inspektions-, Überwachungs- und Compliance-Leistungen erfordern. Anlagenstilllegungs- und Sanierungsprojekte sind besonders attraktiv, weil sie durch behördliche Vorgaben und nicht durch diskretionäre Ausgaben bedingt sind, wodurch eine stabile Nachfrage über alle Rohstoffzyklen entsteht.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen im wirtschaftlichen, staatlichen und militärischen Bereich spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und baut seine Kompetenzen in der Drohnenkonstruktion und -fertigung über ZenaDrone aus, um den Inspektions-, Überwachungs-, Sicherheits-, Compliance- und Vermessungsbedarf seiner Kunden zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Unternehmenssoftware-Kunden setzen bei der Strafverfolgung, auf staatlicher Ebene und in der Industrie auf Markenlösungen und neben diesen Bereichen werden Drohnen auch zunehmend in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt. Hier trägt ZenaTech mit seinem Lösungsangebot zu mehr Schnelligkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien vertreten und erweitert sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Standortnetzwerk durch Übernahmen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und fertigt autonome Drohnenlösungen, in die ML-Software, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing und andere innovative Software- und Hardwareprodukte integriert werden können. Die Firma, die ursprünglich mit dem Ziel gegründet wurde, den Hanfanbau zu revolutionieren, hat sich mittlerweile auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Tracking, Prozessautomatisierung und Verteidigungsanwendungen spezialisiert.

Aktuell wird die Drohne ZenaDrone 1000 für Anwendungen im Ackerbau und für den Transport kritischer Feldfracht im Verteidigungssektor eingesetzt. Die Indoor-Drohne IQ Nano wird für das Bestandsmanagement und die Sicherheit im Lager- und Logistiksektor verwendet. Die Outdoor-Drohne IQ Square ist für die Hochdruckreinigung und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich konzipiert und die IQ Quad ist für Landvermessungen vorgesehen. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von maritimen Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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