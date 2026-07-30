Italien: Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr
ROM (dpa-AFX) - Die italienische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten für den Zeitraum April bis Juni im Schnitt ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,3 Prozent gewachsen.
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg das BIP um 1,0 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Frankreichs Wirtschaft zieht im zweiten Quartal wie erwartet wieder leicht anheute, 05:51 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market