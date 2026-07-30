Kriegsspirale am Golf: USA bombardieren, Iran kündigt Vergeltung an

Washington/Kairo, 30. Jul (Reuters) - Die ⁠USA haben in der Nacht zum Donnerstag Dutzende Ziele der iranischen Revolutionsgarden im Iran angegriffen. Bei der zweistündigen Operation in der Nacht zum Donnerstag seien unter anderem Kommandozentralen sowie Drohnenstützpunkte getroffen worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Die Angriffe seien eine Vergeltung für den Beschuss von US-Streitkräften im Nahen Osten mit ballistischen Raketen gewesen. Iranische Staatsmedien berichteten, bei den US-Angriffen auf die Insel Keschm seien drei Menschen getötet worden. Die Revolutionsgarden kündigten daraufhin an, sie würden "den Aggressor noch heute bestrafen", wie ‌die Staatsmedien meldeten. Zugleich verließ erstmals seit Mitte Juli wieder ein Flüssiggas-Tanker die vom Iran blockierte Straße von Hormus.

"Die Angriffe zielten darauf ab, die vom Iran und seinen Verbündeten ausgehenden Bedrohungen für amerikanische Streitkräfte, die Handelsschifffahrt und benachbarte Golfstaaten weiter zu verringern", hieß es in der Mitteilung von ⁠Centcom. Der Iran hatte am ⁠Mittwoch bestätigt, ballistische Raketen auf US-Truppen in Jordanien abgefeuert zu haben. Dem US-Militär zufolge wurden alle Raketen abgefangen. Die jordanischen Streitkräfte teilten ihrerseits mit, sie hätten einen iranischen Angriffsversuch auf das Königreich vereitelt und dabei fünf Raketen abgefangen. US-Stützpunkte in Jordanien sind in jüngster Zeit zu einem Hauptziel für iranische Angriffe geworden.

Bereits am Mittwoch hatten die USA und Saudi-Arabien gemeinsam Stellungen pro-iranischer Milizen im Osten des Irak angegriffen. Dies war eine Reaktion auf Drohnenangriffe auf saudische Öl-Anlagen, die vom Irak aus gestartet worden waren. Es war das erste Mal, dass sich Saudi-Arabien offiziell an Angriffen an der Seite der USA beteiligte. Die ‌irakische Regierung verurteilte die Angriffe als inakzeptable Verletzung der Souveränität des Landes.

Die Eskalation droht, weitere ‌Länder des Nahen Ostens in den Konflikt hineinzuziehen. In Ägypten traf eine Drohne am Mittwoch einen US-Gastanker im Mittelmeerhafen von Damietta, wie die britische Sicherheitsfirma Ambrey mitteilte. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb zunächst unklar.

Nach den gemeinsamen Angriffen im Irak traf der saudische Verteidigungsminister am Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance zusammen. Er habe die ⁠US-Regierung gedrängt, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine solche Eskalation würde die Tür zu "großen, unbekannten ‌Risiken" öffnen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den Iran für den Raketenbeschuss von ⁠US-Truppen hart zu treffen. Washington bemühe sich jedoch weiterhin um ein Friedensabkommen. Der Krieg hatte im Februar mit einer Bombardierung des Iran durch die USA und Israel begonnen.

FINANZMÄRKTE NERVÖS WEGEN PASSAGE DURCH STRASSE VON HORMUS

Der Konflikt hat die globalen Energie- und Finanzmärkte in Unruhe versetzt, besonders durch die angespannte Lage an der Straße von Hormus. Die Meerenge zwischen dem Oman und dem Iran war vor dem Krieg die ‌Route für ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggas-Transports. Erstmals seit dem 11. Juli ⁠hat nach Daten von Analysefirmen wieder ein Flüssiggas-Tanker die Meerenge ⁠verlassen. Die unter der Kontrolle von QatarEnergy stehende "Al Areesh" sei auf dem Weg nach Pakistan. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, das Schiff habe die vom Iran festgelegte Route mit dessen Erlaubnis passiert. Ein von den Golfstaaten unterstützter Vermittlungsplan Omans zur Verwaltung der Meerenge wurde vom Iran zurückgewiesen. Die Ölpreise waren am Mittwoch um mehr als acht Prozent auf über 90 Dollar pro Fass gestiegen, gaben am Donnerstag jedoch leicht nach.

Auch an der Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer macht sich der Konflikt bemerkbar. Die Rohöl-Verladungen aus dem saudischen Hafen Janbu sind nach Analysten-Daten in der vergangenen Woche um mindestens 30 Prozent gefallen, nachdem die Huthi-Rebellen im Jemen, die den Iran unterstützen, eine Blockade gegen Saudi-Arabien erklärt hatten. "Wir haben eine deutliche Zunahme der Zahl von Rohöl-Tankern beobachtet, die nach der Beladung im Roten Meer nach Norden fahren. Diese Verlagerung spiegelt das erneute Sicherheitsrisiko am Bab al-Mandab wider", sagte der ⁠Analyst George Morris von Vortexa. Die Ladungen aus Janbu machten im Juni rund 15 Prozent der seegestützten Rohölimporte Asiens aus, so dass jede nachhaltige Störung erhebliche Auswirkungen auf die asiatischen Raffinerien habe.

(Bericht von Idrees Ali, Ahmed Tolba; geschrieben von Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)