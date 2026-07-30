Halbleiter-Ausrüster

Lam Research: Wieso der Acht-Prozent-Sprung passt

onvista · Uhr

Lam Research stieg nach den Zahlen um acht Prozent. Umsatz, Gewinn, Marge, Investitionen und Ausblick lieferten ein starkes Gesamtbild. Die Aktie bleibt ein attraktiver Kandidat im Halbleiter-Ausrüster-Segment. Applied Materials sollte vor einem Kauf aber ebenfalls geprüft werden.

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Was bewegt die Aktie?

Lam Research gehört mit KLA und Applied Materials zu den großen Ausrüstern im Halbleiterbereich. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag rund 50 Millionen Dollar über den Erwartungen.

Der Gewinn je Aktie erreichte 1,82 Dollar. Erwartet waren 1,68 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 52 Prozent und damit über dem Konsens von knapp über 50 Prozent.

Besonders positiv fielen die Investitionen aus. Erwartet waren 270 Millionen Dollar, tatsächlich investierte Lam Research 190 Millionen Dollar. Das Unternehmen investiert also kräftig, bleibt aber hoch profitabel.

Institutionelle Investoren zeigen weiter Interesse. Die Zahl aktiver Fonds in Lam Research stieg von 3.600 auf mehr als 5.000. Auch der Ausblick lag klar über den Erwartungen und signalisiert eine weitere Wachstumsbeschleunigung.

Charttechnik

Die Aktie testete alte Hochs aus Januar und Februar. Dieses Niveau eignet sich, um über eine Position nachzudenken. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 30 liegt Lam Research ähnlich wie Applied Materials und KLA.

Martins Einschätzung

Lam Research verdient wegen des starken Wachstums eine höhere Bewertung als im Fünf-Jahres-Schnitt. Das PEG-Ratio von 1,4 wirkt nicht überzogen. Vor einer Entscheidung lohnt der direkte Vergleich mit Applied Materials, weil dort das PEG-Ratio niedriger wirkt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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Applied Materials
KLA
Lam Research

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