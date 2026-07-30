Leitindex legt zu – Adidas enttäuscht

Überwiegend gute Unternehmenszahlen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weitgehend bei Laune gehalten. Hohe Kursverluste von Adidas bremsten allerdings den Schwung. Frische Inflationsdaten aus Deutschland hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Positive Impulse lieferten am Nachmittag die festeren US-Börsen, wo vor allem die Technologiewerte dank starker Quartalskennziffern von Microsoft anzogen.

Der Dax schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 25.612 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,08 Prozent auf 32.217 Zähler.

Nach dem Auslaufen des Tankrabatts sind die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 2,8 Prozent sprunghaft gestiegen. Dass die Inflationsrate zugelegt habe, müsse angesichts des Ölpreisanstiegs nicht verwundern, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Beim Blick auf die Kerninflation - also die Teuerung ohne Nahrungsmittel und Energie - gebe es hingegen eine kleine Überraschung. Denn hier sei der Wert von 2,5 auf 2,4 Prozent gesunken, so Gitzel.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Teherans Angriff gegen US-Truppen im Nahen Osten griff das amerikanische Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an.

Ergebnisprognose belastet Adidas

Im Fokus stehen die Aktien von Adidas mit einem Kurseinbruch von mehr als 11,5 Prozent angesichts einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung des Sportartikelherstellers im zweiten Quartal. Analyst James Grzinic von Jefferies sprach von einer unerwartet deutlichen Steigerung der operativen Kosten. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher in den Hintergrund.

Als Folge erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht und geht von einem währungsbereinigten Wachstum von neun bis zehn Prozent aus. Bislang hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Die Ergebnisprognose bestätigte Adidas und erwartet für 2026 weiter ein Betriebsergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro. Analysten haben hier jedoch bereits 2,4 Milliarden auf dem Zettel.

Siltronic profitiert von Erholungssignalen

Anzeichen einer Geschäftsbelebung bescherten der Siltronic-Aktie mit plus 8,8 Prozent kräftigen Rückenwind. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies.

Im zweiten Quartal habe Siltronic seine Erwartungen zwar leicht verfehlt, doch die zugrunde liegende Entwicklung erscheine zunehmend positiv, so Jarad. Die Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern bleibe stark, der Hochlauf im neuen Werk in Singapur führt zu einer besseren Auslastung.

Zudem zeige die sich abzeichnende Erholung im 200-Millimeter-Segment, dass sich die Lagerbestände der Kunden endlich verringerten. Nach dem Kursrutsch vom Jahreshoch hält der Experte die Aktien nun wieder für aussichtsreich bewertet.

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(mit Material vo. dpa-AFX)