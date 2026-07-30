Autosektor

Mauer Automarkt in China beschert BMW Gewinneinbruch

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität

BMW hat im zweiten Quartal wegen der Schwäche des chinesischen Automarkts einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten und hofft auf Wachstum mit neuen Elektroautos in Europa und den USA.

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BMW
BMW · Quelle: ilikeyellow/Shutterstock.com
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⁠Die Krise auf dem jahrelang stark wachsenden chinesischen Automarkt beschert dem Münchner Autobauer BMW einen Gewinneinbruch. Im zweiten Quartal verdiente das Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag unter dem Strich mit 1,2 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger als im Vorjahr.

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