Mauer Automarkt in China beschert BMW Gewinneinbruch

⁠Die Krise auf dem jahrelang stark wachsenden chinesischen Automarkt beschert dem Münchner Autobauer BMW einen Gewinneinbruch. Im zweiten Quartal verdiente das Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag unter dem Strich mit 1,2 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger als im Vorjahr.

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