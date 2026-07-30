Merz und Söder verkünden Unions-Neustart nach Wahl von Fraktionschef Frei

- von Andreas Rinke

Berlin, 29. ⁠Jul (Reuters) - Nach der Wahl von Thorsten Frei zum neuen Vorsitzenden der Unionsbundestagsfraktion versprechen sich Kanzler Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder von der personellen Neuaufstellung frischen Schwung. "Ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass aus dieser Fraktionssitzung heraus ein neuer Impuls, eine neue Dynamik kommt", sagte CDU-Chef Merz am Mittwoch nach der Sondersitzung der Fraktion in Berlin. Söder sagte, dass er den Unionsteil der schwarz-roten Koalition durch die Personalveränderungen eher gestärkt sehe.

Der bisherige Kanzleramtschef Frei (CDU) war mit 91,9 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Jens Spahn (CDU) gewählt worden, der nach massiver Kritik wegen seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA als Fraktionschef zurückgetreten ‌war. Das sehr gute Ergebnis bedeute Rückenwind, betonte Söder, der hinzufügte, dass er an ein politisches Comeback Spahns glaube. "Ich glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist. Denn jemand mit solchen Talenten und seiner politischen Kraft, der wird sicher irgendwann wieder eine führende Rolle übernehmen", sagte der CSU-Chef, der als Vertrauter Spahns galt.

In der mehrstündigen Aussprache in ⁠der Sondersitzung der Unionsfraktion hatte es ⁠in Anwesenheit von Merz und Söder auch deutliche Kritik gegeben - allerdings nach Teilnehmerangaben nicht den von einigen erwarteten Aufstand gegen Merz. In den vergangenen Tagen hatten mehrere CDU-Politiker offene Kritik an einigen Personalentscheidungen geäußert, etwa an der Entlassung von Verkehrsminister Patrick Schnieder. Mehrere jüngere Abgeordnete wie der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, Pascal Reddig oder Thomas Gebhardt äußerten sich in der Fraktionssitzung besorgt über den Kurs der Union. Merz hatte zu Beginn der Sitzung erneut erklärt, wieso er nach dem Spahn-Rücktritt größere Personalveränderungen in der Regierung und in der CDU vorgenommen hatte.

Der Kanzler zeigte sich nach Teilnehmerangaben auch selbstkritisch. So räumte er ein, dass er die Zustimmungswerte der AfD nicht wie versprochen halbiert habe. "Wegregieren funktioniert auch nicht", sagte er. Man müsse sich mit dieser Frage nochmals grundsätzlich ‌beschäftigen. Zudem hätten viele der 15 Redner in der Debatte klar gemacht, dass Regierung und Union klarer vermitteln müssten, ‌wozu die angepackten Reformen nötig seien. "Darauf wird ein Schwerpunkt auch meiner Arbeit liegen: Zu gucken, dass wir zwischen Bundesregierung, Bundestagsfraktion und der von mir geführten Partei eine gute Kommunikation machen, die mehr erklärt, mehr vermittelt", sagte Merz. Dies sei verabredet. "Wir haben eine wirklich gute, faire und sehr respektvolle Aussprache in der Bundestagsfraktion gehabt", betonte er.

Die CDU/CSU habe seit 1949 immer einen Gestaltungsanspruch für Deutschland gehabt, sagte Merz. "Sie hat immer auch den Anspruch ⁠gehabt, die politische Mitte breit zu repräsentieren. Das tun wir im Augenblick nicht", räumte er ein. Als neue CDU-Generalsekretärin ist deshalb die bisherige Schatzmeisterin Franziska Hoppermann bestimmt worden, die zum Sozialflügel der ‌CDU und zur Frauen-Union gehört.

KEINE WEITEREN KABINETTSUMBILDUNGEN

Sowohl Merz als auch Söder betonten, dass sie in den kommenden ⁠Monaten keine weiteren Personalveränderungen erwarteten. "Ich denke, die Aufstellung, die wir jetzt haben in der Regierung, ist die richtige, um die Herausforderungen der nächsten zweieinhalb Jahre gemeinsam zu bewältigen", sagte Merz.

Der neue Fraktionschef Frei kündigte eine selbstbewusste Haltung an. Er wolle, dass die Fraktion nicht abwarte, was aus der Regierung komme. "Sondern ich möchte, dass wir ... proaktiv Vorschläge und Initiativen entwickeln", sagte er. Die knappe Mehrheit der schwarz-roten Koalition von zwölf Stimmen spielte er herunter. "Knappe Mehrheiten können auch gute Mehrheiten sein." Er sei nach der Fraktionssitzung überzeugt, dass ‌die Abgeordneten mit schwierigen Situationen "sehr, sehr professionell umgehen" würden, sagte Frei auf die Frage, ob die Verstimmungen der ⁠vergangenen Tage die Mehrheit bei künftigen Abstimmungen gefährden könnten. Es werde sehr schnell ⁠gelingen, wieder zur Einigkeit zurückzukehren.

Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg räumte ein, dass es in der Sitzung deutliche Kritik an Merz gegeben habe. "Es gab einige wirklich sehr, sehr kritische Statements. Aber der Bundeskanzler ist damit auch wirklich konstruktiv und vor allen Dingen ehrlich umgegangen. Er hat selber Fehler eingeräumt", sagte der CDU-Politiker "Welt TV". Die Aussprache habe "einen guten Beitrag geleistet, dass die Gemüter sich wieder beruhigen". Es sei aber jetzt noch nicht wieder alles abgeräumt, was an Bedenken und Zweifeln im Raum stehe. "Das ist auch noch ein bisschen der Anfang eines Prozesses." Da müssten sich alle anstrengen, "nicht nur der Bundeskanzler, die Regierung, sondern auch die Fraktion".

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kündigte an, dass er sehr schnell mit Frei eine Absprache über die Reformagenda der kommenden Monate treffen wolle. Er hatte sich am Morgen gegenüber den TV-Sendern RTL und ntv überzeugt gezeigt, dass die Unions-Personalumbildungen in Kabinett, Fraktion und Partei der schwarz-roten Koalition nicht geschadet habe. "Der Kanzler selbst hat ja gesagt, dass er sich das anders gewünscht hätte", fügte er hinzu. "Insofern gehe ich jetzt aber davon aus, dass mit dem heutigen Tage dann auch wirklich wieder Ruhe einkehrt und wir wirklich zur wichtigen ⁠Arbeit zurückkehren müssen."

Frei verwies darauf, dass man bis zum Jahresende parlamentarisch die Pflege-, Renten-, Arbeitsmarkt- und Steuerreform sowie den Bürokratierückbau bewältigen müsse. "Es ist so viel, was wir vor uns haben. Nur in der Summe dieser Maßnahmen haben wir eine Chance, die Dinge zum Besseren zu wenden."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)