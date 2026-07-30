Microsoft rettet den KI-Trade | Meta unter Druck, wird aber verteidigt.

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Die Wall Street startet nach dem schwachen Vortag mit einer kräftigen Erholung, mit Rückenwind vor allem durch Microsoft. Der Softwarekonzern übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, Azure wuchs mit 43 Prozent stärker als erwartet und überschritt erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Zudem überraschte Microsoft mit einem robusten Ausblick und signalisierte trotz unverändert hoher Investitionen keine weitere Ausweitung der KI-Ausgaben. Genau das kommt an der Börse gut an, nachdem zuletzt die Sorge vor einer unkontrollierten Ausgabenflut im KI-Sektor zugenommen hatte. Meta zeigt dagegen die Kehrseite des KI-Booms. Zwar stieg der Umsatz um 28 Prozent, doch die Gewinne blieben wegen eines Anstiegs der Kosten um 55 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Der freie Cashflow brach auf 784 Millionen US-Dollar ein, den niedrigsten Wert seit 2022. Wie dem auch sei, rechnete die Wall Street mit negativen Cashflow. Mark Zuckerberg bekräftigte die langfristige KI-Strategie, dämpfte aber Spekulationen über eine Vermietung überschüssiger Rechenkapazitäten. Insgesamt bleibt damit die zentrale Frage für die Wall Street bestehen: Wann beginnen sich die gewaltigen KI-Investitionen auszuzahlen? Bei weiteren Ergebnissen überzeugten Starbucks, Fortinet, Lam Research und Robinhood mit teils deutlich besseren Zahlen und angehobenen Ausblicken. Chipotle meldete ein solides Quartal und erhöhte die Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum, während Arm trotz guter Zahlen und eines ordentlichen Ausblicks unter hohen Erwartungen litt. Qualcomm enttäuschte dagegen mit schwächeren Margen und einem vorsichtigen Gewinnziel für das laufende Quartal. Auch Carvana blieb trotz höherer Umsätze bei den Margen hinter den Erwartungen zurück, während Bristol Myers Squibb, Cigna, KKR und L3Harris mit starken Ergebnissen und verbesserten Jahreszielen positiv auffielen



*Werbung