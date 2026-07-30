MTU wächst im Halbjahr kräftig - Jahresziele bestätigt

München, ⁠30. Jul (Reuters) - Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt und seine Jahresziele trotz der Konflikte ‌im Nahen Osten bekräftigt. Der bereinigte Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten ⁠um ⁠13 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) legte um fünf Prozent auf 692 Millionen Euro ‌zu. "Der Nahost-Konflikt hatte keine Auswirkungen ‌auf unsere Geschäftszahlen", erklärte Konzernchef Johannes Bussmann. MTU verzeichne eine anhaltend hohe Nachfrage ⁠und keinerlei Stornierungen von Aufträgen.

Den stärksten Zuwachs ‌verbuchte MTU in ⁠der zivilen Instandhaltung mit einem Umsatzplus von 21 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Auch das Militärgeschäft wuchs ‌mit 15 ⁠Prozent zweistellig. Für das Gesamtjahr ⁠rechnet das Management weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Ebit von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)