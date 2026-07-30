München, 30. ⁠Jul (Reuters) - Beim Bau- und Medien-Softwarekonzern Nemetschek brummt das Geschäft. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 15,7 Prozent auf 640,7 Millionen Euro, das operative ‌Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um 24 Prozent auf 197,0 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München ⁠mitteilte. ⁠Die größten Zuwächse verzeichnete das Kerngeschäft mit Bau- und Architekten-Software. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) stieg auf 30,7 (Vorjahr: 29,5) Prozent. Ohne Sonderaufwendungen für die Übernahme des Tief- und Straßenbau-Spezialisten HCSS wäre die Ebitda-Marge sogar ‌auf 31,5 Prozent gestiegen. Der Nettogewinn ‌erhöhte sich um fast 30 Prozent auf 126,4 Millionen Euro.

Nach der milliardenschweren Übernahme der US-Firma HCSS hatte ⁠Nemetschek seine Prognosen für das laufende Jahr bereits Anfang ‌der Woche angepasst. Die ⁠Konsolidierung des bisherigen Rivalen zum 1. Juli werde das Umsatzwachstum währungsbereinigt um etwa sechs Prozentpunkte nach oben treiben. Insgesamt geht das Unternehmen damit ‌nun von einem Wachstum ⁠von 20 bis 21 ⁠Prozent aus. Die Berücksichtigung des Kaufpreises in der Bilanz (PPA), die Integrationskosten und die Aufwendungen für ein neues Aktien-Bonusprogramm werden aber gleichzeitig die Marge um etwa 1,5 Prozentpunkte auf rund 31 Prozent drücken. Ohne die Übernahme wären es 33 Prozent gewesen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Patricia Weiß. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)