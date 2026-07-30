Neue Finanzvorständin von Adidas kehrt von C&A zurück

München, ⁠30. Jul (Reuters) - Beim Sportartikelkonzern Adidas geht der letzte Vorstand aus der Zeit vor Unternehmenslenker Björn Gulden. Finanzvorstand Harm Ohlmeyer werde sein Amt zum ‌Ende des Jahres an Birgit Kretschmer übergeben, die bisher in gleicher Funktion für die ⁠Textilkette ⁠C&A tätig ist, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Kretschmer wird bereits zum 1. September in den Adidas-Vorstand berufen. Für sie ist es eine Rückkehr. ‌Vor ihrem Wechsel zu ‌C&A vor sechs Jahren hatte sie bereits 25 Jahre lang für Adidas gearbeitet. "Sie kennt unsere ⁠Industrie, sie kennt Adidas und hat als ‌CFO eines vertikal integrierten ⁠Einzelhändlers wie C&A zusätzlich viel Wissen im Bereich Kostendisziplin aufgebaut", sagte Gulden.

Der 58 Jahre alte Ohlmeyer ist seit 2017 ‌Finanzvorstand von Adidas ⁠und arbeitet seit 29 ⁠Jahren für das Unternehmen. Sein Vertrag lief noch bis Anfang 2028. Der bekennende Fan von Werder Bremen hatte nach Unternehmensangaben aber angekündigt, sein Mandat nicht noch einmal zu verlängern.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)