Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

30.07.2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.07.2026
     Kursziel:                  220,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2: Wachstumsrate zieht deutlich an - Guidance bestätigt

Alzchem hat heute die Zahlen zu Q2/26 vorgelegt und die Guidance bestätigt.

[Tabelle]

Wachstum schlägt Erwartungen: In Q2 legte der Konzernerlös stärker als
erwartet um 8,7% yoy auf 155,3 Mio. EUR zu (MONe: 147,0 Mio. EUR). Das
Segment Specialty Chemicals verzeichnete dabei auf Basis einer weiterhin
starken Nachfrageentwicklung bei Kreatin und Nitroguanidin einen sowohl
preis- (+6,5% yoy) als auch volumengetriebenen (+2,8% yoy) Erlösanstieg von
8,8% yoy auf 109,0 Mio. EUR. Überraschend deutlich erholte sich darüber
hinaus das Segment Basics & Intermediates mit einem Umsatzplus von 8,6% yoy
auf 38,7 Mio. EUR (Volumen: +11,5% yoy; Preis: -2,1% yoy), wenngleich laut
Vorstand keine Nachfrageimpulse im Düngemittelbereich infolge des
Irankrieges erkennbar waren. Umgekehrt hatten die geolitischen Spannungen
bislang aber auch keinen wesentlichen negativen Einfluss auf das operative
Geschäft. Auf Halbjahressicht stieg der für die Equity Story maßgebliche
Specialty-Anteil auf 70,5% (2025: 67,4%).

EBITDA steigt erneut zweistellig: Trotz eines anhaltend hohen Preisdrucks
bei Basics & Intermediates (EBITDA H1: 0,0 Mio. EUR) und der noch laufenden
Carbidofenwartung (Abschluss mit Testbetrieb in H2) gelang Alzchem in Q2
eine erneut überproportionale EBITDA-Steigerung auf 32,2 Mio. EUR (+10,7%
yoy). Auf Halbjahressicht stand zwar ein negativer Free Cashflow i.H.v.
-30,5 Mio. EUR (Vj.: +30,7 Mio. EUR) zu Buche, allerdings fielen die im
operativen Cashflow verbuchten Kundenanzahlungen mit 8,8 Mio. EUR wie
erwartet spürbar geringer aus als im Vorjahreszeitraum (H1/25: 51,0 Mio.
EUR), während die Investitionen mit 81,2 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch
lagen (H1/25: 40,5 Mio. EUR). Hervorzuheben ist, dass die
Kapazitätserweiterungen im Plan verlaufen und der Ramp-Up-Prozess für die
neue Nitroguanidin-Anlage in Deutschland gestartet wurde.

Guidance bestätigt: Die Anlaufkosten der NQ-Produktion dürften in H2 einen
Betrag im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich ausmachen. Vor diesem
Hintergrund dürfte die Ertrasentwicklung in H2 temporär lediglich stabil
verlaufen. Die unveränderte Guidance impliziert bei einem Konzernumsatz von
ca. 600 Mio. EUR und einem EBITDA von ca. 126 Mio. EUR für H2 einen
EBITDA-Beitrag von ca. 61,5 Mio. EUR (H2/25: 60,0 Mio. EUR). Dies sollte
u.E. jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Alzchem angesichts der
visiblen Katalysatoren im Specialty-Bereich (neue NQ-Produktion in DE ab
H2/26; zusätzliche Kreatin-Produktion in DE ab H2/27; neue NQ-Produktion in
den USA ab 2029/2030) in 2027 ff. mehrere Wachstums- und Ergebnissprünge
zeigen dürfte.

Fazit: Alzchem hat ein weiteres solides Quartal abgeliefert und kann auch
abseits des Zahlenwerks über planmäßige Fortschritte beim Kapazitätsausbau
berichten. Wir sehen den Investment Case als voll intakt an und bekräftigen
die Kaufempfehlung und das Kursziel von 220,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e0ea8185840520b64e9dca53a2178b7e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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