Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

30.07.2026 / 17:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.07.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Geschäftsbericht offenbart Restrukturierungsdetails - Operativer Ausblick
intakt

Nachdem Kapsch TrafficCom am Sonntagabend eine wesentliche Einigung mit den
Finanzgläubigern bekannt gegeben hatte, enthält der nun veröffentlichte
Geschäftsbericht weitere Details zur Restrukturierungsvereinbarung.

Operativer Turnaround weiterhin avisiert: Operativ liegt das Zahlenwerk
aufgrund bereits bekannter vorläufiger Zahlen im Rahmen der Erwartungen.
Lediglich das EBIT fiel aufgrund einer Wertminderung i.H.v. 2,1 Mio. EUR auf
5,6 Mio. EUR (vorläufig: 7,6 Mio. EUR). Positiv stachen die
Errichtungserlöse im vierten Quartal mit 53,0 Mio. EUR (Vj.: 29,4 Mio. EUR)
hervor, wobei der März als stärkster Monat der vergangenen Jahre einige im
Jahresverlauf aufgetretene Verschiebungen aufholen konnte. Das erwartete
Umsatzwachstum in 2026/27 wird bereits durch einen im Vergleich zu den
Vorjahren deutlich höheren Anteil kontrahierter Umsätze abgedeckt. Zudem
dürften sich die im letzten Geschäftsjahr erfolgten Kostenanpassungen
positiv auswirken. Vor diesem Hintergrund erachten wir das Ziel, trotz des
wegfallenden Einmaleffekts aus der Einigung zur deutschen Pkw-Maut das
Vorjahres-EBIT zu übertreffen, als plausibel. Einen zusätzlichen
Ergebnisbeitrag dürfte der angekündigte Verkauf der Mehrheit an tolltickets
liefern.

Standstill an weitreichende Auflagen geknüpft: Mit der Verletzung der
Covenants zum 31.03. wurden sämtliche Finanzschulden als kurzfristig
eingestuft. Ende Juli einigte Kapsch sich mit den wesentlichen Gläubigern
auf eine Aussetzung der Tilgungsraten bis März 2028, vorbehaltlich u.a.
einer finalen Restrukturierungsvereinbarung bis Mitte September. Die
zugrunde liegende Punktuation umfasst beispielsweise die Verpfändung der
Aktien des Mehrheitsaktionärs, Corporate Governance-Maßnahmen wie die
Benennung eines mit den Banken abgestimmten AR-Mitglied sowie die
Erschließung alternativer Finanzierungen von Garantien, welche bei
Großprojekten als Sicherheit ausgestellt werden (Volumen 31.03.2026: 259,7
Mio. EUR, wobei eine Inanspruchnahme für den Großteil als unwahrscheinlich
gilt). Gemäß Restrukturierungskonzept sind zudem Desinvestitionen von nicht
zum Kerngeschäft zählenden Bereichen sowie die Einleitung eines
strukturierten M&A-Prozesses vorgesehen, was laut Vorstand die Verschuldung
deutlich reduzieren könnte.

Modellanpassung durch aktuelle Unsicherheiten: Eine Covenant-Verletzung
sowie eine erforderliche Einigung mit den Banken hatte sich bereits
abgezeichnet, der Umfang der vereinbarten Maßnahmen fällt jedoch
weitreichender aus als von uns erwartet. Wir gehen davon aus, dass die
Gesellschaft die Voraussetzungen für die Verlängerung der
Standstillvereinbarung fristgerecht erfüllen kann, erhöhen angesichts der
gestiegenen Unsicherheit jedoch das Beta auf 1,8 (zuvor: 1,7). Zusätzlich
berücksichtigen wir in unserem Modell höhere Finanzierungskosten.

Fazit: Trotz der erhöhten Unsicherheit sehen wir aufgrund der starken
Marktposition und der im Verhältnis dazu niedrigen Marktkapitalisierung
weiterhin mittel- bis langfristiges Potenzial. Kurzfristig bleibt der
Investment Case jedoch maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung der
Restrukturierungsvereinbarung geprägt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und
reduzieren das Kursziel auf 6,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=daaf3d8007304fb5fa24d6d7ba98d9de

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=3a967b1a-8c25-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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