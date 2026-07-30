Original-Research: NCTE AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH

30.07.2026 / 07:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG

     Unternehmen:               NCTE AG
     ISIN:                      DE000A0LEZB2

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      30.07.2026
     Kursziel:                  EUR 2,50 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Operative Fortschritte in H1/2026

Im ersten Halbjahr 2026 hat NCTE den Umsatz um 52,6 % auf EUR 2,3 Mio.
gesteigert und den EBITDA-Verlust deutlich auf EUR -0,4 Mio. reduziert. Als
Wachstumstreiber wurden vor allem die Segmente E-Bike, Off-Highway und
Medical genannt. Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 0,76 lag der
Auftragseingang allerdings deutlich unter den Erwartungen. Dies ist nach
Angaben auf projektbedingte Schwankungen und laufende Kundenverhandlungen
zurückzuführen. Durch eine personelle Stärkung des Vertriebs und eine
fokussierte Marktbearbeitung soll die Auftragspipeline im zweiten Halbjahr
2026e verbessert werden. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der
NCTE AG und unser Kursziel von EUR 2,50 je Aktie.

NCTE erzielte im ersten Halbjahr 2026 deutliche operative Verbesserungen.
Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,6% auf EUR
2,302 Mio. (H1/2025: EUR 1,508 Mio.). Der EBITDA-Verlust verringerte sich
auf EUR -0,357 Mio. von EUR -0,848 Mio. Die EBITDA-Marge verbesserte sich
auf -15,5% von -56,2%. NCTE profitierte damit von einer höheren Auslastung
und einer günstigeren Kostenrelation. Getragen wurde das Wachstum Angabe
gemäß im Wesentlichen von den Segmenten E-Bike, Off-Highway und Medical.
Während sich im E-Bike-Bereich höhere Abrufe bestehender Schlüsselkunden und
die Gewinnung eines Neukunden positiv auswirkten, schlug sich im Segment
Off-Highway eine stärkere vertriebliche Fokussierung im Umsatz nieder. Unter
den Vorjahreswerten lagen dagegen die Segmente Industrie, Standardsensoren
und Motorsport.

Der Auftragseingang sank im ersten Halbjahr auf EUR 1,75 Mio. von EUR 3,09
Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (-43,4% YoY). Die
Book-to-Bill-Ratio von lediglich 0,76 zeigt auf, dass NCTE im ersten
Halbjahr 2026 deutlich mehr Umsätze realisiert hat, als neue Aufträge
gewonnen wurden. Entsprechend verringerte sich der Auftragsbestand seit
Jahresbeginn auf EUR 2,9 Mio. von EUR 3,3 Mio. Projektbedingte Schwankungen
können bei einem kleinen, technologieorientierten Unternehmen mit
vergleichsweise wenigen Großkunden erheblich sein. Dennoch betrachten wir
die rückläufige Auftragslage als ein Risiko für die weitere
Wachstumsdynamik, da der Umsatzanstieg im ersten Halbjahr zumindest in
Teilen auf der Abarbeitung bereits vorhandener Aufträge basierte. Ohne eine
zeitnahe Belebung des Neugeschäfts könnte sich das Wachstum im weiteren
Jahresverlauf und (insbesondere) in 2027e abschwächen. Die personelle
Verstärkung des Vertriebs und die stärkere Fokussierung der Marktbearbeitung
werten wir daher als sinnvoll und nachvollziehbar.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bdb5841a701d2bc7c4668c48b6b25175

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=bf05c1ec-8bd5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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