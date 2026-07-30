Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 30.07.2026 / 09:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2026 Kursziel: 38,00 EUR (zuvor 36,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Großauftrag signalisiert Trendwende im Fokusmarkt Plastics technotrans hat gestern einen strategisch bedeutenden Großauftrag für kompakte Temperiergeräte in einer Hightech-Anwendung bekanntgegeben. Nach einer kurzfristigen Anlaufphase soll das Seriengeschäft ein fortlaufendes Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr erreichen. Ergänzend gewann das Unternehmen mehrere Einzelaufträge für Großkühlanlagen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Langfristiges Seriengeschäft mit attraktiver Wettbewerbsposition: Der Auftrag umfasst die Lieferung kompakter Temperiergeräte für eine technologisch anspruchsvolle Industrieanwendung. Auch wenn technotrans den Endkunden nicht nennt, deutet die Beschreibung auf einen OEM aus dem Hightech-Bereich hin, der die Temperiersysteme künftig im Rahmen einer Serienfertigung in seine Maschinen integriert. Im Gegensatz zu klassischen Projektgeschäften erhöht ein langfristiges Seriengeschäft zudem die Visibilität der Umsätze erheblich und verbessert die Planbarkeit des Geschäfts. Erholung im bislang schwächsten Fokusmarkt bestätigt sich: Der Fokusmarkt Plastics war in den vergangenen beiden Jahren ein Belastungsfaktor für die operative Entwicklung von technotrans. Die schwache Industriekonjunktur und die geringe Investitionsbereitschaft der Kunststoffindustrie führten zu rückläufigen Auftragseingängen und einer deutlich niedrigeren Auslastung. Bereits im Rahmen der Q1-Berichterstattung hatte der Vorstand auf eine verbesserte Auftragslage sowie erste Anzeichen einer konjunkturellen Erholung hingewiesen und eine Belebung im Jahresverlauf in Aussicht gestellt. Der gestern gemeldete Großauftrag bestätigt diese Aussagen nun eindrucksvoll und deutet darauf hin, dass sich das Marktumfeld schneller stabilisiert als bislang sichtbar war. Leichte Anpassung unserer Prognosen mit Schwerpunkt ab 2027: Vor dem Hintergrund des hohen und wiederkehrenden Auftragsvolumens passen wir unsere Prognosen leicht nach oben an. Da sich der Auftrag zunächst in einer Anlaufphase befindet, erwarten wir für 2026 lediglich einen begrenzten Beitrag. Ab 2027 dürfte das Umsatzpotenzial jedoch sukzessive realisiert werden und zu einer spürbaren Belebung des Fokusmarkts Plastics beitragen. Entsprechend erhöhen wir insbesondere unsere Prognosen für die Jahre 2027ff. leicht. Fazit: Mit dem gestrigen Großauftrag gelingt technotrans ein strategisch wichtiger Erfolg im zuletzt schwachen Fokusmarkt Plastics. Das langfristige Seriengeschäft verbessert die Visibilität der zukünftigen Umsätze und bestätigt die vom Management erwartete Erholung. Zusammen mit den strukturellen Wachstumstreibern im Fokusmarkt Energy Management sehen wir die Gesellschaft damit weiterhin gut positioniert, um in den kommenden Jahren wieder ein beschleunigtes profitables Wachstum zu erzielen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 38,00 EUR (zuvor: 36,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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