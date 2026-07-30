Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

30.07.2026 / 09:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.07.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR (zuvor 36,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Großauftrag signalisiert Trendwende im Fokusmarkt Plastics

technotrans hat gestern einen strategisch bedeutenden Großauftrag für
kompakte Temperiergeräte in einer Hightech-Anwendung bekanntgegeben. Nach
einer kurzfristigen Anlaufphase soll das Seriengeschäft ein fortlaufendes
Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr
erreichen. Ergänzend gewann das Unternehmen mehrere Einzelaufträge für
Großkühlanlagen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Langfristiges Seriengeschäft mit attraktiver Wettbewerbsposition: Der
Auftrag umfasst die Lieferung kompakter Temperiergeräte für eine
technologisch anspruchsvolle Industrieanwendung. Auch wenn technotrans den
Endkunden nicht nennt, deutet die Beschreibung auf einen OEM aus dem
Hightech-Bereich hin, der die Temperiersysteme künftig im Rahmen einer
Serienfertigung in seine Maschinen integriert. Im Gegensatz zu klassischen
Projektgeschäften erhöht ein langfristiges Seriengeschäft zudem die
Visibilität der Umsätze erheblich und verbessert die Planbarkeit des
Geschäfts.

Erholung im bislang schwächsten Fokusmarkt bestätigt sich: Der Fokusmarkt
Plastics war in den vergangenen beiden Jahren ein Belastungsfaktor für die
operative Entwicklung von technotrans. Die schwache Industriekonjunktur und
die geringe Investitionsbereitschaft der Kunststoffindustrie führten zu
rückläufigen Auftragseingängen und einer deutlich niedrigeren Auslastung.
Bereits im Rahmen der Q1-Berichterstattung hatte der Vorstand auf eine
verbesserte Auftragslage sowie erste Anzeichen einer konjunkturellen
Erholung hingewiesen und eine Belebung im Jahresverlauf in Aussicht
gestellt. Der gestern gemeldete Großauftrag bestätigt diese Aussagen nun
eindrucksvoll und deutet darauf hin, dass sich das Marktumfeld schneller
stabilisiert als bislang sichtbar war.

Leichte Anpassung unserer Prognosen mit Schwerpunkt ab 2027: Vor dem
Hintergrund des hohen und wiederkehrenden Auftragsvolumens passen wir unsere
Prognosen leicht nach oben an. Da sich der Auftrag zunächst in einer
Anlaufphase befindet, erwarten wir für 2026 lediglich einen begrenzten
Beitrag. Ab 2027 dürfte das Umsatzpotenzial jedoch sukzessive realisiert
werden und zu einer spürbaren Belebung des Fokusmarkts Plastics beitragen.
Entsprechend erhöhen wir insbesondere unsere Prognosen für die Jahre 2027ff.
leicht.

Fazit: Mit dem gestrigen Großauftrag gelingt technotrans ein strategisch
wichtiger Erfolg im zuletzt schwachen Fokusmarkt Plastics. Das langfristige
Seriengeschäft verbessert die Visibilität der zukünftigen Umsätze und
bestätigt die vom Management erwartete Erholung. Zusammen mit den
strukturellen Wachstumstreibern im Fokusmarkt Energy Management sehen wir
die Gesellschaft damit weiterhin gut positioniert, um in den kommenden
Jahren wieder ein beschleunigtes profitables Wachstum zu erzielen. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 38,00 EUR
(zuvor: 36,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=893388e8eb5497c327809a7fb17fe8db

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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