Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

30.07.2026 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.07.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers ; Christian Bruns, CFA

Effizienzprogramm und deutliches Wachstum im Neukreditgeschäft stützen
operativen Turnaround

Die UmweltBank hat am 29.07. ihre Q2-Zahlen vorgelegt und untermauert damit,
dass der operative Turnaround nun spürbar an Dynamik gewinnt. Beim Ergebnis
vor Steuern (EBT) gelang mit 2,0 Mio. EUR eine deutliche Erholung gegenüber
dem schwachen Auftaktquartal (Q1/26: 0,2 Mio. EUR). Gleichzeitig lieferte
das Neukreditvolumen mit rund 147 Mio. EUR in Q2 eine klare Steigerung
(Q1/26: 36 Mio. EUR).

[Tabelle]

Anstieg im Neukreditvolumen: Im Kreditgeschäft zeigte sich im zweiten
Quartal ein deutlicher Befreiungsschlag. Mit rund 147 Mio. EUR (Q2/26 MONe:
120 Mio. EUR) an Neukreditvolumen übertraf Q2 unsere Erwartungen und den
verhaltenen Jahresauftakt (Q1/26: 36 Mio. EUR). Damit übertrifft das
Neukreditvolumen bereits nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres
den Gesamtwert des Jahres 2025 (120 Mio. EUR). Treiber dieser Entwicklung
ist neben den stetig sinkenden Kapitalanforderungen und der Erweiterung des
Kreditportfolios um Batteriespeichersysteme das wieder erstarkende
Immobilienkreditgeschäft. Die Marschrichtung stimmt somit wieder klar in
Richtung der Jahres-Guidance von 450 Mio. EUR Neukreditvolumen. Mit einer
konkreten Pipeline von 270 Mio. EUR für H2 und einem weiteren Anfragevolumen
von sogar 450 Mio. EUR ist das Erreichen des Jahresziels u.E. realistisch.

Privatkundengeschäft von Churn geprägt: Im Privatkundengeschäft zeigte sich
im zweiten Quartal der erwartete Churn durch die 3%-Zinsaktion in den
Netto-Neukundenzahlen. Während die Kundenanzahl wie erwartet bei 195 Tsd.
stagnierte, nahmen auch die Privatkundeneinlagen entsprechend auf 3,9 Mrd.
EUR ab (Q1/26: 4,3 Mrd. EUR). Um das obere Ziel der Kunden-Guidance von 260
Tausend noch zu erreichen, erwägt das Management derzeit gezielte
Investitionen für neue Neukundenaktionen. Sollte die Bank auf diese
zusätzlichen Marketingausgaben verzichten, wird mit konservativeren 210
Tausend Kunden gerechnet. Die Jahres-Guidance bleibt in diesem Szenario
durch die eingesparten Aufwendungen jedoch gleichermaßen abgesichert.
Zusätzlichen Rückenwind für die Kundenbasis bringt zudem der geplante
Zustrom der Triodos-Kunden.

Operativer Turnaround auf gutem Weg: Auf der Aufwandsseite schlägt der
operative Turnaround nun voll durch. Der Verwaltungsaufwand ging in H1 dank
des greifenden Effizienzprogramms um 13% yoy zurück. Haupttreiber war der
Sachaufwand, der unter anderem durch die Bereinigung von Beraterkosten um
drastische 34% yoy auf 13,9 Mio. EUR (H1/25: 21,1 Mio. EUR) nachgab. Diese
neu gewonnene Kostendisziplin fängt die weggefallenen Einmalerträge des
Vorjahres weitgehend auf und sichert die Profitabilität ab. Mit einem
Ergebnis vor Steuer in H1 von 2,2 Mio. EUR (Q1/26: 0,2 Mio EUR) ist das
Fundament gelegt, um die Ergebnisguidance von 12,5 - 17,5 Mio EUR (EBT) über
die anzuziehende H2-Dynamik im Kreditgeschäft zu erreichen.

Fazit: Insgesamt untermauern die Q2-Zahlen, dass der operative Wendepunkt
bei der UmweltBank in vollem Gange ist. Die Kombination aus stark
anziehendem Neukreditgeschäft und spürbarer Disziplin auf der Kostenseite
schafft eine stabile Ausgangslage für ein dynamisches zweites Halbjahr. Wir
nehmen daher Anpassungen in unserem bisher konservativen Modell vor und
bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem aktualisierten Kursziel von 8,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1dafd733e530ac71a94e68b5fe832ce5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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