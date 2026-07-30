Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 30.07.2026 / 13:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2026 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers ; Christian Bruns, CFA Effizienzprogramm und deutliches Wachstum im Neukreditgeschäft stützen operativen Turnaround Die UmweltBank hat am 29.07. ihre Q2-Zahlen vorgelegt und untermauert damit, dass der operative Turnaround nun spürbar an Dynamik gewinnt. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) gelang mit 2,0 Mio. EUR eine deutliche Erholung gegenüber dem schwachen Auftaktquartal (Q1/26: 0,2 Mio. EUR). Gleichzeitig lieferte das Neukreditvolumen mit rund 147 Mio. EUR in Q2 eine klare Steigerung (Q1/26: 36 Mio. EUR). [Tabelle] Anstieg im Neukreditvolumen: Im Kreditgeschäft zeigte sich im zweiten Quartal ein deutlicher Befreiungsschlag. Mit rund 147 Mio. EUR (Q2/26 MONe: 120 Mio. EUR) an Neukreditvolumen übertraf Q2 unsere Erwartungen und den verhaltenen Jahresauftakt (Q1/26: 36 Mio. EUR). Damit übertrifft das Neukreditvolumen bereits nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres den Gesamtwert des Jahres 2025 (120 Mio. EUR). Treiber dieser Entwicklung ist neben den stetig sinkenden Kapitalanforderungen und der Erweiterung des Kreditportfolios um Batteriespeichersysteme das wieder erstarkende Immobilienkreditgeschäft. Die Marschrichtung stimmt somit wieder klar in Richtung der Jahres-Guidance von 450 Mio. EUR Neukreditvolumen. Mit einer konkreten Pipeline von 270 Mio. EUR für H2 und einem weiteren Anfragevolumen von sogar 450 Mio. EUR ist das Erreichen des Jahresziels u.E. realistisch. Privatkundengeschäft von Churn geprägt: Im Privatkundengeschäft zeigte sich im zweiten Quartal der erwartete Churn durch die 3%-Zinsaktion in den Netto-Neukundenzahlen. Während die Kundenanzahl wie erwartet bei 195 Tsd. stagnierte, nahmen auch die Privatkundeneinlagen entsprechend auf 3,9 Mrd. EUR ab (Q1/26: 4,3 Mrd. EUR). Um das obere Ziel der Kunden-Guidance von 260 Tausend noch zu erreichen, erwägt das Management derzeit gezielte Investitionen für neue Neukundenaktionen. Sollte die Bank auf diese zusätzlichen Marketingausgaben verzichten, wird mit konservativeren 210 Tausend Kunden gerechnet. Die Jahres-Guidance bleibt in diesem Szenario durch die eingesparten Aufwendungen jedoch gleichermaßen abgesichert. Zusätzlichen Rückenwind für die Kundenbasis bringt zudem der geplante Zustrom der Triodos-Kunden. Operativer Turnaround auf gutem Weg: Auf der Aufwandsseite schlägt der operative Turnaround nun voll durch. Der Verwaltungsaufwand ging in H1 dank des greifenden Effizienzprogramms um 13% yoy zurück. Haupttreiber war der Sachaufwand, der unter anderem durch die Bereinigung von Beraterkosten um drastische 34% yoy auf 13,9 Mio. EUR (H1/25: 21,1 Mio. EUR) nachgab. Diese neu gewonnene Kostendisziplin fängt die weggefallenen Einmalerträge des Vorjahres weitgehend auf und sichert die Profitabilität ab. Mit einem Ergebnis vor Steuer in H1 von 2,2 Mio. EUR (Q1/26: 0,2 Mio EUR) ist das Fundament gelegt, um die Ergebnisguidance von 12,5 - 17,5 Mio EUR (EBT) über die anzuziehende H2-Dynamik im Kreditgeschäft zu erreichen. Fazit: Insgesamt untermauern die Q2-Zahlen, dass der operative Wendepunkt bei der UmweltBank in vollem Gange ist. Die Kombination aus stark anziehendem Neukreditgeschäft und spürbarer Disziplin auf der Kostenseite schafft eine stabile Ausgangslage für ein dynamisches zweites Halbjahr. Wir nehmen daher Anpassungen in unserem bisher konservativen Modell vor und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem aktualisierten Kursziel von 8,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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