Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Friedrich Merz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Friedrich Merz

Die Aussprache in der Unionsfraktion war ungemütlich für Merz. Das alles wäre womöglich Geplänkel - wenn nicht in fünf Wochen eine historische Wahl anstünde: Gut zwei Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt werden entscheiden, ob sie weiter von der CDU oder doch lieber von der AfD regiert werden wollen. Die Umfragen sprechen klar für die zweite Variante. Obendrein attestieren Meinungsforscher dem Kanzler, dass er mit seinem Handeln der letzten Tage das Gegenteil einer "Aufbruchsstimmung" erzeugt hat. In den Reihen der CDU wird schon überlegt, wie sich eine Niederlage in Sachsen-Anhalt kleinreden lässt. (...) Scheinargumente werden am Wahlabend kaum als Beschwichtigung ausreichen, sollte tatsächlich das Unerwünschte geschehen. Merz müsste dann eine neue K-Frage beantworten: Kann er noch?/yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern28. Juli · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen