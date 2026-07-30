Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Minister/Vereidigung
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Minister/Vereidigung:
"Juristisch ungültig ist die Ernennung der neuen Minister nach Expertenansicht damit zwar nicht, Merz hat aber die Übernahme von Regierungsverantwortung um ihre parlamentarische Feierlichkeit gebracht und zu einer Art Kostenfrage degradiert. Hinzu kommt: Eine solche Lösung hat es im bundesrepublikanischen Betrieb noch nicht gegeben. Frischer Wind, schön und gut. Aber angesichts der Stürme, die Merz' Personalrochaden bereits ausgelöst haben, hätte er auf diesen Zusatzwirbel besser verzichtet."/yyzz/DP/he
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