Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Stellenabbau/Autoindustrie

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Stellenabbau/Autoindustrie:

"Da müssen intelligente Produkte her. Ein bisschen Luxus und Formel 1 ist sicher nicht schlecht fürs Renommee. Ausschließlich teure Produkte beschäftigen aber nicht Hunderttausende, wie Mercedes-Chef Källenius nun auch zugeben musste. Die wirkliche Durchdringung, wenn schon nicht Beherrschung des Marktes kommt erst mit resilienten Ideen für Massen. Dass die hiesige Autoindustrie sich nach dem Krieg gegen die USA behaupten und sie sogar abhängen konnte, liegt nicht in erster Linie am Supersportwagen 300 SL, sondern auch und vor allem an Modellen wie Käfer, Golf oder Dreier-BMW."/DP/jha

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