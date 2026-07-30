Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Umgang mit radikalen Islamisten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Umgang mit radikalen Islamisten:

"Es gibt gesellschaftliche Gruppen, die sind derart verblendet von ihrem radikalen Kampf für das aus ihrer Sicht einzig Gute, dass sie gar nicht erkennen, welch Bärendienst sie so der eigenen Sache erweisen. Dieses Muster zeigt sich gerade erneut in den Reaktionen auf das islamistische Attentat am Rande des Berliner Christopher Street Day. So verschwieg die Linke in Neukölln in ihrem Statement den islamistischen Hintergrund des Anschlags. Stattdessen hieß es auf Instagram: "Mit dem Erstarken der Rechten und antifeministischer Kräfte nehmen auch Queer- und Transfeindlichkeit massiv zu." Diese intellektuelle Ladehemmung ist aber kein Antirassismus, wie ihre Urheber glauben. Sie lässt gerade jene im Stich, die am meisten unter dem Druck religiöser Fanatiker leiden: säkulare Muslime, Frauen und Homosexuelle."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern28. Juli · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen