Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Umgang mit radikalen Islamisten

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Umgang mit radikalen Islamisten:

"Es gibt gesellschaftliche Gruppen, die sind derart verblendet von ihrem radikalen Kampf für das aus ihrer Sicht einzig Gute, dass sie gar nicht erkennen, welch Bärendienst sie so der eigenen Sache erweisen. Dieses Muster zeigt sich gerade erneut in den Reaktionen auf das islamistische Attentat am Rande des Berliner Christopher Street Day. So verschwieg die Linke in Neukölln in ihrem Statement den islamistischen Hintergrund des Anschlags. Stattdessen hieß es auf Instagram: "Mit dem Erstarken der Rechten und antifeministischer Kräfte nehmen auch Queer- und Transfeindlichkeit massiv zu." Diese intellektuelle Ladehemmung ist aber kein Antirassismus, wie ihre Urheber glauben. Sie lässt gerade jene im Stich, die am meisten unter dem Druck religiöser Fanatiker leiden: säkulare Muslime, Frauen und Homosexuelle."/yyzz/DP/he