Pressestimme: 't-online' zu Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes:

"Dieses Gesetz wollte Weile haben, aber jetzt ist es auch gut. Ein ausgewogener, ein fairer Kompromiss, mit dem alle leben können sollten, auch wenn - natürlich - alle daran ebenso etwas auszusetzen haben. [...] Reiche ist mit ihrem Reformpaket gelungen, was sie auch schon beim Gebäudemodernisierungsgesetz, das das alte Heizungsgesetz abgelöst hat, hinbekommen hat: eine insgesamt runde Nummer, ein Gesetzesupdate, das zu nötigen, wirtschaftlich sinnvollen Einsparungen führt, ohne dabei die Energiewende zu gefährden oder gar die Klimaziele zu verraten. In ihrem Ministerium geht es bisweilen drunter und drüber, was vor allem an der Führung liegen dürfte. Und doch ist ebenjenes Ministerium - auch dank seiner Führung - in der Lage, das zu liefern, was die Bürger und Steuerzahler erwarten dürfen: gutes Gesetzeshandwerk."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.07.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 29.07.2026gestern, 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern28. Juli · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen