Qualcomm: Wieso ich nach dem Rücksetzer abwarte

Was bewegt die Aktie?

Qualcomm verdiente 2,21 Dollar je Aktie. Erwartet waren 2,22 Dollar. Der Umsatz sank um vier Prozent auf knapp unter zehn Milliarden Dollar, lag aber rund 250 Millionen Dollar über den Erwartungen.

Die Struktur des Geschäfts bleibt das Problem. Der Smartphone-Umsatz ging um 20 Prozent zurück. Automotive und IoT entwickelten sich zwar gut, sind im Vergleich aber kleinere Bereiche. Das Mobilfunkgeschäft bestimmt deshalb weiter die Richtung.

Für das vierte Quartal erwartet Qualcomm sequentiell zweistelliges Wachstum. Dieses Signal reicht aus, um eine Stabilisierung zu ermöglichen, ersetzt aber noch keine echte Trendwende im Kerngeschäft.

Die Aktie hatte zuvor stark auf die Ankündigung reagiert, den Bereich KI-Chips auszubauen. Dadurch stieg die Bewertung bis auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26. Nach dem vorbörslichen Rückgang von knapp zehn Prozent liegt sie wieder näher am 15-Fachen.

Charttechnik

Der Rücksetzer bringt die Bewertung wieder in einen faireren Bereich. Eine Stabilisierung ist möglich, doch eine schnelle Rückkehr zu den alten Hochs wirkt vorerst unwahrscheinlich.

Martins Einschätzung

Qualcomm ist nach dem Rückgang nicht mehr überteuert. Für einen neuen Einstieg sollte das Smartphone-Geschäft wieder stärker wachsen oder ein anderer Bereich deutlich wichtiger werden. Bis dahin bleibt Abwarten sinnvoll.