Regierung baut Ökostrom-Förderung um - Einschnitte bei Solardächern

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 29. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich nach monatelangem Ringen auf einen grundlegenden Umbau der Ökostrom-Förderung geeinigt. Das Kabinett brachte am Mittwoch eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und neue Regeln für Stromnetzanschlüsse etwa von Windkraftanlagen auf den Weg. Für private Hausbesitzer wird ab 2027 die garantierte Einspeisevergütung für neue kleine Dachsolaranlagen abgeschafft. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einem Paradigmenwechsel: "Wir beenden das EEG als Rundum-Sorglos-Paket." ‌Die erneuerbaren Energien müssten künftig mehr Verantwortung tragen und sich stärker am Markt sowie an den Netzkapazitäten orientieren.

Die ursprünglichen Kürzungspläne von Reiche wurden etwas abgeschwächt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) begrüßte den Kompromiss. Wer Versorgungssicherheit wolle, müsse beim Ausbau der ⁠Erneuerbaren auf Tempo ⁠setzen, sagte Schneider der Nachrichtenagentur Reuters. Gerade angesichts der massiven Ölpreissteigerungen durch den Iran-Krieg sei es wichtig, schneller unabhängig von Öl und Gas zu werden. Die Regierung schaffe nun einen verlässlichen Rahmen für den weiteren Ausbau.

Mit Blick auf die nun anstehende Beratung im Bundestag warnte Reiche vor einer Aufweichung. Es gehe darum, den Ausbau der erneuerbaren Energien ökonomisch robuster und mit mehr Systemverantwortung voranzutreiben. "Im parlamentarischen Verfahren wird es sicherlich darauf ankommen, die Kosten nicht aus dem Blick zu verlieren ‌und das politisch Wünschenswerte mit dem Kern der Novelle zu verbinden", sagte ‌die Ministerin.

Laut der Reuters vorliegenden Kabinettsvorlage rechnet der Bund für die von 2027 bis 2032 neu unter dem EEG geförderten Anlagen mit Ausgaben von etwa 12,8 Milliarden Euro. Der jährliche Bedarf steigt bis 2032 auf 4,6 Milliarden Euro und wird aus dem Bundeshaushalt finanziert. ⁠Diese Berechnungen sind aber abhängig davon, wie sich die Strompreise entwickeln.

EINSCHNITTE BEI SOLARFÖRDERUNG UND REDISPATCH

Für Betreiber neuer kleiner Photovoltaik-Anlagen auf ‌Dächern bedeutet die Reform einen tiefgreifenden Einschnitt. Ab 2027 entfällt ⁠die für 20 Jahre garantierte feste Vergütung. Stattdessen werden die Betreiber zur Direktvermarktung verpflichtet. Eine Übergangszahlung von bis zu 36 Monaten soll den Wechsel abfedern. Der Zugang wird schrittweise auf kleinere Anlagen begrenzt. 2029 und 2030 werden nur noch Anlagen unter sieben Kilowatt erfasst. Der Strom soll verstärkt vor Ort verbraucht oder gespeichert werden. ‌Bestehende Anlagen behalten ihre zugesagte Einspeisevergütung.

Auch beim Netzanschluss gelten künftig ⁠neue Regeln. Bei knappen Kapazitäten entscheidet nicht mehr die ⁠Reihenfolge der Anträge. Netzbetreiber dürfen Anschlussvorhaben künftig unter anderem nach Planungsreife und Netzdienlichkeit priorisieren.

Werden neue Wind- und Solarparks bewusst in überlasteten Netzgebieten gebaut, entfällt für einen Teil des wegen Netzproblemen abgeregelten Stroms der finanzielle Ausgleich. Nach dem Kompromiss in der Regierung wird dieser Entschädigungsverzicht auf 18 bis 20 Prozent der Jahresstrommenge und grundsätzlich auf sechs Jahre begrenzt.

Am Ziel, bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, hält die Regierung fest. Dafür sollen bis 2029 zusätzlich zwölf Gigawatt Windkraft an Land ausgeschrieben werden. Zudem wird ein neues Fördersystem eingeführt, bei dem Betreiber in Phasen sehr hoher Strompreise Einnahmen an den Staat zurückzahlen müssen. Mit besonderen Ausschreibungen will die Regierung außerdem die ⁠Abhängigkeit von chinesischen Komponenten bei Wind- und Solarprojekten verringern. Die EEG-Novelle muss noch von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)