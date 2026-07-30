Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall legte außerplanmäßig vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vor. Der Umsatz stieg um 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Die Erwartungen lagen bereits bei einem Wachstum von mehr als 60 Prozent, doch Rheinmetall übertraf auch diese Messlatte.

Noch stärker fiel die Entwicklung beim operativen Ergebnis aus. Es erreichte 562 Millionen Euro nach 276 Millionen Euro im Vorjahr und lag rund 20 Prozent über dem Konsens. Die operative Marge stieg auf 17,1 Prozent. Erwartet waren knapp unter 15 Prozent.

Der Auftragsbestand steht inzwischen bei 80 Milliarden Euro. Diese Zahl zeigt die enorme Nachfrage, verändert aber auch den Blick auf die Aktie. Neue Aufträge allein dürften den Kurs künftig weniger stark bewegen. Entscheidend wird, wie schnell Rheinmetall die Aufträge abarbeitet und wie gut das Unternehmen die Kosten bei zusätzlichen Kapazitäten kontrolliert.

Bernstein Research bestätigte nach den Zahlen das Outperform-Rating und ein Kursziel von 1.900 Euro. Die vorläufigen Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen und über den internen Schätzungen der Bank.

Charttechnik

Die Aktie gab nach der starken Reaktion vom Vortag wieder etwas nach. Auf der Long-Seite bleibt der Einstieg antizyklisch, solange der Kurs die letzten Hochs nicht überwindet. Die übergeordnete Abwärtssequenz ist damit noch intakt, auch wenn sich das Bild verbessert.

Martins Einschätzung

Rheinmetall bleibt fundamental stark. Das Risiko verschiebt sich von der Nachfrage zur Umsetzung: Investitionen in neue Kapazitäten können die Kosten belasten. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 28 wirkt für dieses Unternehmen realistisch, solange die Margen hoch bleiben.