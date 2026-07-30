ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq stark erholt - Microsoft bringt Erleichterung

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft sorgen am Donnerstag an der Nasdaq-Börse für eine rasante Erholung. Der Nasdaq 100 sprang nach einer Handelsstunde um 3,1 Prozent auf 28.040 Punkte nach oben. Er dürfte so eine sechstägige Verlustserie beenden. Enttäuschung bei Meta tat dem keinen Abbruch. Nach Börsenschluss stehen mit Apple und Amazon schon die nächsten Hochkaräter mit ihren Zahlenveröffentlichungen an.

Schnäppchenjäger übernahmen an der Nasdaq das Ruder, doch außerhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind geringer. Der Dow Jones Industrial hatte zuletzt mit einigen Gewinntagen aber auch eine viel bessere Phase hinter sich als der Nasdaq 100. Er stieg nun um 0,6 Prozent auf 51.899 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,2 Prozent auf 7.406 Punkte nach oben.

Im Fokus stand auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Zinspause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost werden auch weiter kritisch beäugt, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da neuerliche US-Angriffe gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren.

Während Microsoft mit starken Resultaten auf ganzer Linie überzeugte, kam Meta mit Zahlen und Ausblick bei den Börsianern schlecht an. Entsprechend entwickelten sich die Kurse: Die Microsoft-Titel sprangen um mehr als 14 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Mai, während Meta um mehr als neun Prozent absackten.

Besonders im Fokus standen in beiden Fällen die KI-Investitionspläne. Von Microsoft kam das Signal, dass diese im Zaum gehalten werden. Dies erleichterte Anleger, unter denen zuletzt in der ganzen Branche Sorgen hochgekocht waren, dass die Investitionen überhand nehmen und sich vielleicht nicht rentieren. Die Instagram- und Facebook-Mutter Meta dagegen hob das untere Ende ihrer bisherigen Investitionsspanne an.

Ein negativer Ausreißer in der Hardware-Branche waren die Aktien von Qualcomm , die unter einem verhaltenen Ausblick des stark mit Smartphones assoziierten Prozessorherstellers litten. Andere Werte aus der Branche zogen mächtig an, darunter Arm Holdings , das auch mit einer Smartphone-Flaute rechnet. Besonders kräftig erholten sich die Titel der Speicherhersteller Seagate , Sandisk und Western Digital .

Gute Nachrichten für die Chipbranche brachte auch der Branchenausrüster Lam Research mit, was dessen Kurs um 22 Prozent nach oben hievte. Tammy Qiu von der Berenberg Bank lobte einen "beeindruckenden Ausblick" des Unternehmens, das laut Blayne Curtis von Jefferies andere Ausrüsteraktien in den Schatten stellt.

Nachbörslich rücken am Donnerstag gleich die nächsten Resultate näher, die für den Tech-Sektor erneut Signalwirkung haben dürften. Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen Apple-Aktien litten davor unter Gewinnmitnahmen, während sich Amazon mit dem starken Tech-Branchenumfeld davon erholten, dass sie zuletzt dem tiefsten Stand seit April nahe waren.

Außerhalb des Tech-Sektors war Baxter ein sehr begehrter Wert, wie der Kurssprung um 17 Prozent zeigt. Am Markt hieß es, der Gewinnausblick des Medizintechnik- und Pharmakonzerns liege über den Erwartungen./tih/he