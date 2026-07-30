ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq stark erholt - Microsoft-Kursfeuerwerk

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

Außerhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind auch spürbar, obwohl der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial zuletzt eine viel bessere Phase hinter sich hatte als der Nasdaq 100. Der Dow stieg nun um 1,19 Prozent auf 52.208,06 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,66 Prozent auf 7.437,63 Punkte nach oben.

Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach vom "großen Tech-Reset". Investoren hätten wochenlang ihr Engagement reduziert, Portfolios abgesichert und das KI-Thema neu bewertet. Historisch hätten solche Situationen eher in einer Konsolidierung gemündet als in einem Kollaps, doch diese Erfahrung sei jetzt noch kein eindeutiges Kaufsignal. "Der Neustart beendet die KI-Debatte nicht. Er verändert aber die Ausgangslage des Marktes", schrieb der Experte.

Im Fokus stand am Donnerstag auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Danach sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost wurden auch weiter kritisch beäugt. Nachgebende Ölpreise brachten etwas Erleichterung.

Der Börsenwert von Microsoft stieg an einem einzigen Tag um 450 Milliarden auf 3,35 Billionen Dollar. Die Titel des Softwarekonzerns sprangen um 15,5 Prozent nach oben. Mit dem größten Tagesgewinn seit 2008 erreichten sie den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten. Umgekehrt herrschte enorme Enttäuschung über die Resultate und den Ausblick von Meta , die Titel des Social-Media-Konzerns sackten um acht Prozent ab.

Besonders im Fokus standen in beiden Fällen die KI-Investitionspläne, die seit einiger Zeit von Anlegern kritisch beäugt werden. Von Microsoft kam das Signal, dass diese im Zaum gehalten werden. Dies erleichterte jene Anleger, unter denen zuletzt Sorgen hochgekocht waren, dass die Investitionen in der Tech-Branche überhand nehmen und sich vielleicht nicht rentieren. Meta dagegen hob das untere Ende der bisherigen Investitionsspanne an.

Ein schwächerer Ausreißer in der Hardware-Branche waren die Aktien von Qualcomm , die unter einem verhaltenen Ausblick des stark mit Smartphones assoziierten Prozessorherstellers litten. Andere Werte aus der Branche zogen aber mächtig an. Beispiele dafür sind vor allem die Titel des Speicherherstellers Sandisk mit einem Kurssprung um 26 Prozent. Aber auch die Kurse der Chipkonzerne Micron , Intel und AMD erholten sich im Größenbereich von 11 bis 18 Prozent.

Gute Nachrichten für die Halbleiterbranche brachte auch der Branchenausrüster Lam Research mit, was dessen Kurs um 18 Prozent nach oben hievte. Tammy Qiu von der Berenberg Bank lobte einen "beeindruckenden Ausblick" des Unternehmens, das laut Blayne Curtis von Jefferies andere Ausrüsteraktien in den Schatten stellt.

Nachbörslich dürften die Resultate von Apple und Amazon erneut Signalwirkung für die Technologiebranche haben. Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen Apple-Aktien litten davor unter Gewinnmitnahmen, während sich Amazon mit dem starken Branchenumfeld davon erholten, dass sie zuletzt dem tiefsten Stand seit April nahe waren.

Außerhalb des Tech-Sektors war Baxter sehr begehrt. Die Titel des Medizintechnik- und Pharmakonzerns legten zu Handelsschluss um acht Prozent zu. Im Verkauf waren sie um bis zu 21 Prozent nach oben gesprungen, bei der 30-Dollar-Marke trafen die Titel auf einen Widerstand. Am Markt hieß es, der Gewinnausblick des Unternehmens liege über den Erwartungen./tih/he