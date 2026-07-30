Schneider Electric hebt dank Rechenzentren-Boom Prognose an

Danzig, 30. ⁠Jul (Reuters) - Der Boom beim Bau von Rechenzentren beflügelt den französischen Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric. Der Siemens-Rivale hob am Donnerstag die Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende ‌Jahr an: Der Umsatz werde 2026 bereinigt um zehn bis 13 Prozent steigen, das operative Ergebnis ⁠um ⁠14 bis 19 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher war Schneider Electric von einem Umsatzwachstum um sieben bis zehn Prozent ausgegangen und von einem Gewinnzuwachs von zehn bis 15 ‌Prozent. "Wir haben ein Rekord-Halbjahr abgeliefert, das ‌vom Wachstum bei Rechenzentren getrieben war, aber wir haben Wachstum in allen Regionen und allen vier Endmärkten ⁠verzeichnet", sagte Finanzvorstand Nathan Fast.

Der Schwerpunkt des Geschäfts ‌mit dem Bau und der ⁠Ausrüstung von Rechenzentren liegt bei Schneider Electric in Nordamerika, doch die Nachfrage aus Südostasien ziehe an, sagte Fast. Mit einem bereinigten Ebita ‌von 4,09 Milliarden ⁠Euro - einem Plus von bereinigt ⁠22 Prozent - übertraf das Unternehmen im ersten Halbjahr die Prognosen von Analysten, die im Schnitt von 3,8 Milliarden ausgegangen waren. Der Umsatz stieg bereinigt um 14 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro.

(Bericht von Mathias de Rozario und Aleksandra KretGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)