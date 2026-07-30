Siemens Energy - Achtung: drohende Topbildung!
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Achtung: drohende Topbildung!
Mit der Siemens Energy-Aktie steht ein absoluter Highflyer der letzten Jahre unter Druck. Nachdem der Titel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 148,19 EUR) aufgegeben musste, könnte sich nun sogar die gesamte Kursentwicklung des Jahres 2026 als Schulter-Kopf-Schulter-Formation herauskristallisieren (siehe Chart). Die Nackenlinie dieser oberen Umkehr verläuft aktuell bei 141,55 EUR und wackelt derzeit beträchtlich. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Signallinie aktiviert ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 56 EUR und würde somit die lange Aufschwungphase seit 2023 beenden. Auch die quantitativen Indikatoren betonen die Risiken. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke nach Levy, die nach langer Zeit erstmals wieder unter den Schwellenwert von 1 gefallen ist. Dieser Trendfolger signalisiert also einen Abwärtstrend. Die alten Ausbruchsmarken bei 111/105 EUR stellen auf der Unterseite ein wichtiges Etappenziel dar. Um die diskutierte „S-K-S-Gefahr“ zu bannen, müsste die Siemens Energy-Aktie dagegen zügig die eingangs angeführte Glättungslinie zurückerobern.
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Mit der Siemens Energy-Aktie steht ein absoluter Highflyer der letzten Jahre unter Druck. Nachdem der Titel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 148,19 EUR) aufgegeben musste, könnte sich nun sogar die gesamte Kursentwicklung des Jahres 2026 als Schulter-Kopf-Schulter-Formation herauskristallisieren (siehe Chart). Die Nackenlinie dieser oberen Umkehr verläuft aktuell bei 141,55 EUR und wackelt derzeit beträchtlich. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Signallinie aktiviert ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 56 EUR und würde somit die lange Aufschwungphase seit 2023 beenden. Auch die quantitativen Indikatoren betonen die Risiken. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke nach Levy, die nach langer Zeit erstmals wieder unter den Schwellenwert von 1 gefallen ist. Dieser Trendfolger signalisiert also einen Abwärtstrend. Die alten Ausbruchsmarken bei 111/105 EUR stellen auf der Unterseite ein wichtiges Etappenziel dar. Um die diskutierte „S-K-S-Gefahr“ zu bannen, müsste die Siemens Energy-Aktie dagegen zügig die eingangs angeführte Glättungslinie zurückerobern.
Siemens Energy (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Siemens Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²
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