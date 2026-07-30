Sofi: Wieso der Neun-Prozent-Rutsch überzogen ist

Was bewegt die Aktie?

Sofi steigerte den Umsatz um 40 Prozent und den Gewinn um 50 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei zwölf Cent und damit einen Cent über den Erwartungen. Der Umsatz erreichte 1,22 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens um rund 80 Millionen Dollar.

Auch das Ebitda überzeugte mit knapp 358 Millionen Dollar. Das Kreditvolumen erreichte mit 14,8 Milliarden Dollar einen Rekordwert und lag deutlich über dem Konsens von 12,3 Milliarden Dollar. Privatkredite, Studienkredite und Immobilienkredite legten zu.

Die Mitgliederzahl stieg um 35 Prozent auf 15,8 Millionen. Die Zahl der Produkte wuchs um 42 Prozent auf mehr als 24 Millionen. Auch die Nettozinserträge lagen über den Erwartungen.

Der kritische Punkt liegt im Ausblick. Sofi hob die Umsatzprognose auf 4,75 bis 4,85 Milliarden Dollar an und liegt damit über dem Konsens von 4,7 Milliarden Dollar. Die Ebitda-Prognose blieb jedoch weitgehend stabil.

Charttechnik

Die Aktie setzte auf den alten Tiefs um 15 Dollar auf. Diese Zone bietet ein interessantes Einstiegsniveau, solange der Markt die operative Stärke nicht grundsätzlich infrage stellt.

Martins Einschätzung

Sofi bleibt gut positioniert. Insider kaufen, und die Zahl der institutionellen Investoren steigt wieder. Eine Rückkehr in Richtung 20 Dollar und darüber bleibt realistisch, wenn das Wachstum anhält.