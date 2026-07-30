Soja-Boom in Deutschland: Erntemenge seit 2016 verdreifacht

Berlin, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die Ernte von Sojabohnen in Deutschland hat sich binnen weniger Jahre mehr als verdreifacht. 2025 wurden 130.800 Tonnen geerntet, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 202,8 Prozent mehr als im Jahr 2016, als mit der ‌Erhebung begonnen wurde. Den größten Anteil an der Ernte hatte Bayern mit 57,3 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg (18,0 Prozent) und Sachsen-Anhalt (6,9 Prozent).

Parallel dazu hat sich ⁠auch die ⁠Anbaufläche deutlich ausgeweitet. Sie stieg seit 2016 um 174,1 Prozent auf 43.300 Hektar im vergangenen Jahr. Gut die Hälfte davon entfiel auf Bayern. Trotz des starken Wachstums machte der Sojaanbau jedoch nur 0,3 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland aus. Soja wird als Futtermittel in der Tierhaltung ‌sowie zur Herstellung von Lebensmitteln wie Tofu oder ‌Sojajoghurt verwendet.

Der heimische Anbau deckt den Bedarf jedoch bei weitem nicht. "Einen deutlich größeren Anteil der Versorgung mit Soja machen die Importe von Sojabohnen aus", betonten die Statistiker. ⁠Im Jahr 2025 wurden 3,4 Millionen Tonnen Sojabohnen nach Deutschland eingeführt, 8,4 Prozent ‌mehr als 2016. Damit übersteigt die ⁠importierte Menge die heimische Ernte um mehr als das 25-Fache. Wichtigster Lieferant waren die USA mit 2,2 Millionen Tonnen, was fast zwei Dritteln der Importmenge entspricht. Dahinter folgten Brasilien mit 16,5 Prozent und die ‌Ukraine mit 9,0 Prozent.

In der Europäischen ⁠Union insgesamt fiel der Zuwachs geringer ⁠aus. Nach Angaben der EU-Behörde Eurostat wuchs die Anbaufläche dort seit 2016 um gut ein Fünftel auf eine Million Hektar. Die Erntemenge in der EU lag 2025 mit rund 2,8 Millionen Tonnen knapp ein Zehntel über dem Wert von 2016. Wichtigster Produzent von Sojabohnen in der EU war im Vorjahr Italien (1,1 Millionen Tonnen Ernte), gefolgt von Frankreich (391.900 Tonnen). Deutschland hält mit 4,7 Prozent der Ernte und 4,3 Prozent der Anbaufläche einen ⁠vergleichsweise kleinen Anteil an der gesamten Sojaproduktion in der EU.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)