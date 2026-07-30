Spaniens Wirtschaft nimmt Fahrt auf
dpa-AFX · Uhr
MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vorquartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,6 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt für das zweite Quartal ebenfalls ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet. Das Wachstum in Spanien ist damit weiter stärker als in den übrigen großen Volkswirtschaften der Eurozone./jha/mis
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