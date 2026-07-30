Starbucks: Wieso die Trendwende weiter trägt

Was bewegt die Aktie?

Starbucks meldete einen Umsatzrückgang von einem Prozent. Trotzdem lag der Umsatz rund 200 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 85 Cent, während der Konsens nur 65 Cent erwartet hatte.

Damit liefert Starbucks ein wichtiges Signal: Die operative Entwicklung fällt besser aus, als der schwache Umsatztrend zunächst vermuten lässt. Der Markt honorierte das mit einem deutlichen vorbörslichen Plus.

Zusätzlich hat sich das Verhalten institutioneller Investoren gedreht. Zum ersten Mal seit vier Quartalen kauften Fonds wieder zu. Diese Käufe stützen die aktuelle Stärke.

Charttechnik

Die Aktie hat sich seit den Tiefs deutlich verbessert und wichtige Hochs überwunden. Nach dem Ausbruch bleibt bis zum letzten Hoch noch Platz. Die nächsten zehn bis 15 Prozent Kursplus können bei anhaltender Stärke zügig folgen.

Martins Einschätzung

Starbucks gefällt auf diesem Niveau wieder. Die Zahlen waren besser als erwartet, und die Aktie zeigt technische Stärke. Der Wert bleibt ein Trendfolger mit weiterem Potenzial.