US-Konsumaktie mit Fonds-Zufluss

Starbucks: Wieso die Trendwende weiter trägt

onvista · Uhr

Starbucks gewann vorbörslich rund sechs Prozent. Der Gewinn je Aktie fiel deutlich besser aus als erwartet, obwohl der Umsatz leicht zurückging. Die Aktie hat sich seit den Tiefs stark entwickelt und zeigt wieder Trendstärke. Institutionelle Investoren kaufen erstmals seit vier Quartalen wieder zu.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Starbucks meldete einen Umsatzrückgang von einem Prozent. Trotzdem lag der Umsatz rund 200 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 85 Cent, während der Konsens nur 65 Cent erwartet hatte.

Damit liefert Starbucks ein wichtiges Signal: Die operative Entwicklung fällt besser aus, als der schwache Umsatztrend zunächst vermuten lässt. Der Markt honorierte das mit einem deutlichen vorbörslichen Plus.

Zusätzlich hat sich das Verhalten institutioneller Investoren gedreht. Zum ersten Mal seit vier Quartalen kauften Fonds wieder zu. Diese Käufe stützen die aktuelle Stärke.

Charttechnik

Die Aktie hat sich seit den Tiefs deutlich verbessert und wichtige Hochs überwunden. Nach dem Ausbruch bleibt bis zum letzten Hoch noch Platz. Die nächsten zehn bis 15 Prozent Kursplus können bei anhaltender Stärke zügig folgen.

Martins Einschätzung

Starbucks gefällt auf diesem Niveau wieder. Die Zahlen waren besser als erwartet, und die Aktie zeigt technische Stärke. Der Wert bleibt ein Trendfolger mit weiterem Potenzial.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Starbucks

Das könnte dich auch interessieren

Speicherchip-Aktie
SK Hynix: Der Absturz passt nicht zu den Zahlengestern, 14:18 Uhr · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Rüstungs-Aktie mit Rekordaufträgen
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bildheute, 14:20 Uhr · onvista
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bild
Bank-Aktie
Deutsche Bank: Warum ich die Aktie weiter kaufegestern, 14:05 Uhr · onvista
Deutsche Bank: Warum ich die Aktie weiter kaufe
Dax-Aktie mit Margendruck
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirktheute, 14:16 Uhr · onvista
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt
Dax-Bank vor Übernahmeangebot
Commerzbank: Warum ich ein Angebot über 40 Euro erwarte27. Juli · onvista
Commerzbank: Warum ich ein Angebot über 40 Euro erwarte
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen