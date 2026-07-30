Stellantis verdreifacht operativen Gewinn - Erwartungen verfehlt

Mailand, ⁠30. Jul (Reuters) - Die Opel-Mutter Stellantis hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal dank eines starken Nordamerika-Geschäfts mehr als verdreifacht, die Erwartungen von Analysten jedoch ‌verfehlt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg im Zeitraum von April bis Juni auf 773 Millionen Euro ⁠nach ⁠dem Gewinneinbruch auf 213 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Mutterkonzern von Marken wie Fiat und Jeep am Donnerstag mitteilte. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten sogar mit einer Vervierfachung ‌auf rund eine Milliarde Euro ‌gerechnet.

Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 43,48 Milliarden Euro zu, die Umsatzrendite belief sich damit auf ⁠1,8 Prozent. Während die Erlöse in Nordamerika um ‌32 Prozent stiegen, stagnierten ⁠sie auf dem europäischen Markt. Der Autobauer versucht unter der Führung von Konzernchef Antonio Filosa, die Verkaufszahlen nach einer längeren Krise ‌wieder anzukurbeln. Filosa ⁠hatte Ende 2024 die Nachfolge ⁠des abgelösten Carlos Tavares angetreten. Das Unternehmen, das im Mai einen neuen langfristigen Geschäftsplan vorgestellt hatte, bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr. Dazu gehören ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine bereinigte operative Gewinnmarge im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

(Bericht von Giulio Piovaccari; geschrieben von ⁠Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)