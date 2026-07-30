STOXX® Europe small 200 - Vor dem ganz großen Ausbruch?

Im „small-Cap“-Bereich finden sich derzeit einige spannende Charts. Zu unseren absoluten Lieblingskursverläufen zählt dabei der STOXX® Europe small 200. Die kleinsten 200 Unternehmen aus dem STOXX® Europe 600 kratzen zum wiederholten Mal an ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 412 Punkten. Dieses Niveau markiert aus charttechnischer Sicht den ultimativen Deckel – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen stellt der Vorstoß in „uncharted territory“ eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt dar, zum anderen wäre bei einem neuen Rekordlevel der Einbruch vom Frühjahr endgültig als klassisches „V-Muster“ zu interpretieren (siehe Chart). Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes lässt sich das Kursziel perspektivisch auf gut 450 Punkte taxieren. Zusätzlicher Rückenwind kommt vom MACD, der auf Wochenbasis gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat. Übergeordnet besitzen die europäischen „small caps“ nach langen Jahren der Underperformance Nachholpotenzial. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte für den fehlenden Zündfunken sorgen. Um die diskutierte Ausbruchschance indes nicht zu gefährden, sollte das „small cap“-Aktienbarometer das Tief von Mitte Juni bei 389 Punkten in Zukunft nicht mehr unterschreiten.

STOXX® Europe small 200 (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe small 200

Quelle: LSEG, tradesignal²

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