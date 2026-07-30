Symrise wächst organisch wieder - Jahresziele bekräftigt

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - ⁠Der Duft- und Aromenhersteller Symrise hat sein Wachstum nach einem verhaltenen Jahresstart zuletzt wieder beschleunigt. "Im zweiten Quartal hat sich unser Geschäft deutlich dynamischer entwickelt", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot am Donnerstag. Nach einem leichten organischen Umsatzrückgang im ersten Jahresviertel verzeichnete Symrise von April bis Juni ein Plus von 4,5 Prozent. Im gesamten ersten ‌Halbjahr stand damit ein organisches Wachstum von zwei Prozent zu Buche. Wegen negativer Währungseffekte fiel der ausgewiesene Umsatz allerdings um 0,6 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ging im ⁠Halbjahr um knapp ⁠zwei Prozent auf 553 Millionen Euro zurück, die entsprechende Marge lag bei 21,8 (Vorjahreszeitraum: 22,1) Prozent.

Die Profitabilität belasteten zuletzt vor allem höhere Fracht- und Logistikkosten infolge des Kriegs im Nahen Osten. Symrise reicht diese Mehrkosten jedoch weiter: "Wir haben bereits früh im Jahr angefangen, diese Kosten durchzureichen an Kunden", erklärte Finanzchef Olaf Klinger. Dies geschehe teilweise über Preiserhöhungen, teilweise über gesondert ausgewiesene Frachtzuschläge. Da die Unruhe in der ‌Region anhalte, werde das Unternehmen diesen Kurs fortsetzen müssen.

Im dritten ‌Quartal rechnet Symrise mit einer ähnlichen Wachstumsdynamik wie im zweiten Jahresviertel. Das Management bekräftigte das Ziel, 2026 organisch um zwei bis vier Prozent zu wachsen. Dabei peile man nicht das untere Ende an, betonte Klinger. Die ⁠bereinigte Marge soll unverändert zwischen 21,5 und 22,5 Prozent liegen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz schwächelt Symrise jedoch im ‌prestigeträchtigen Geschäft mit Luxusparfüms (Fine Fragrance). Dort verzeichneten die Holzmindener ⁠im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang, führten das aber auf hohe Vergleichswerte im Vorjahr zurück. Die Nachfrage sei weiterhin hoch. Die Analysten von Jefferies werteten dies allerdings als klaren Schwachpunkt, zumal die Rivalen kräftig wachsen: Der schweizerisch-niederländische Konkurrent DSM-Firmenich meldete am Donnerstag für dieses Segment ein ‌zweistelliges Plus. Auch der Schweizer Weltmarktführer Givaudan war ⁠im abgelaufenen Quartal bei edlen Düften gewachsen, wenngleich ⁠Rechtskosten und Zölle zuletzt auf den Gewinn drückten.

Um das eigene Geschäft in der Feinparfümerie zu stärken, setzt Symrise auch auf einen Zukauf. Der Konzern hatte vor wenigen Tagen die Übernahme des französischen Anbieters Floral Concept angekündigt, um das Portfolio bei hochwertigen Naturstoffen auszubauen. Einen Kaufpreis nannte Klinger nicht, der Umsatz des Familienunternehmens liege jedoch im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Zusammen mit früheren Zukäufen entstehe im südfranzösischen Grasse nun eine Art Campus für die Parfümerie-Sparte. Gleichzeitig trennt sich Symrise von Randbereichen: Der zu Jahresbeginn angekündigte Verkauf des Geschäfts mit Terpenen - einer Gruppe natürlicher, flüchtiger Duft- und Aromastoffe aus ⁠Pflanzen - soll Klinger zufolge im dritten oder vierten Quartal abgeschlossen werden.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)