TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, ausführliche Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen PRT: EDP, Halbjahreszahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26 07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26 09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab) 10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab) 10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26 14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf. 16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

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