TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Eaton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

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