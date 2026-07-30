Tarifstreit in der Süßwarenindustrie in Bremen und Niedersachsen beendet

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Tarifstreit in der Süßwarenindustrie in Niedersachsen und Bremen ist beigelegt: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeberseite einigten sich nach Angaben der NGG auf einen neuen Tarifvertrag. Für die mehr als 3.600 Beschäftigten der Branche sehe der Abschluss innerhalb von zwei Jahren Entgelterhöhungen in drei Stufen von insgesamt gut 6 Prozent vor.

Der Abschluss sei erst nach drei Verhandlungsrunden und erheblichen Warnstreiks in den Betrieben erreicht worden, hieß es bei der Gewerkschaft. Die NGG hatte ursprünglich 5,8 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. Juni gefordert, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Der nun erzielte Abschluss liegt sogar leicht darüber, allerdings verteilt auf zwei Jahre.

Um den Druck zu erhöhen, hatte die NGG zuvor an mehreren Standorten zu Warnstreiks aufgerufen.

Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) teilte in einer Stellungnahme mit, die Unternehmen in Niedersachsen und Bremen erhielten mit der vereinbarten Laufzeit eine "solide Grundlage" für ihre Personal- und Kostenplanung. "Zugleich macht der Abschluss deutlich, dass der finanzielle Spielraum der Betriebe derzeit ausgeschöpft ist", sagte Mario Mundorf, tarifpolitischer Geschäftsführer des BDSI, in der Mitteilung.

Der nun erzielte Abschluss entspricht weitgehend dem, auf den sich NGG und der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie Tags zuvor in Berlin für die dortige Süßwarenindustrie geeinigt hatten. Mehr sei unter den derzeitigen Rahmenbedingungen für die Unternehmen jedoch nicht verantwortbar gewesenen, hatte der BDSI den Berlin Abschluss kommentiert./fjo/DP/zb