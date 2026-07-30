Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 24 July 2026 to 30 July 2026
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 24 July 2026 to 30 July 2026
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
|
Weighted average price per day
|
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/07/2026
|
FR0013230612
|
|
2 320
|
|
17.4440
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/07/2026
|
FR0013230612
|
|
100
|
|
17.5200
|
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/07/2026
|
FR0013230612
|
|
1 878
|
|
17.7146
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/07/2026
|
FR0013230612
|
|
2 118
|
|
17.5681
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/07/2026
|
FR0013230612
|
|
3 935
|
|
17.2822
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/07/2026
|
FR0013230612
|
|
50
|
|
16.9000
|
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/07/2026
|
FR0013230612
|
|
14 051
|
|
15.9893
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/07/2026
|
FR0013230612
|
|
5 812
|
|
15.7445
|
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/07/2026
|
FR0013230612
|
|
306
|
|
15.7000
|
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
|
30 570
|
|
16.4386
|
|
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Tikehau Capital