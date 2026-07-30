Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 24 July 2026 to 30 July 2026

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Regulatory News: 

Tikehau Capital (Paris:TKO):

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 24 July 2026 to 30 July 2026
 

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

 

Aggregated volume per day (number of shares)

 

Weighted average price per day

 

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/07/2026

FR0013230612

 

2 320

 

17.4440

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/07/2026

FR0013230612

 

100

 

17.5200

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/07/2026

FR0013230612

 

1 878

 

17.7146

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/07/2026

FR0013230612

 

2 118

 

17.5681

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/07/2026

FR0013230612

 

3 935

 

17.2822

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/07/2026

FR0013230612

 

50

 

16.9000

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/07/2026

FR0013230612

 

14 051

 

15.9893

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/07/2026

FR0013230612

 

5 812

 

15.7445

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/07/2026

FR0013230612

 

306

 

15.7000

 

TQEX

 

 

 

TOTAL

 

30 570

 

16.4386

 

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730348322/en/

Tikehau Capital

 

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Tikehau Capital

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