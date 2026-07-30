Tusk: Im Osten Polens wohl russische Rakete niedergegangen

Tarnawa-Kolonia, 30. Jul (Reuters) - ⁠Im Osten Polens ist während massiver Angriffe auf die Ukraine offenbar eine russische Rakete niedergegangen. "Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine russische ballistische Rakete vom Typ Ch-101 handelte", sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Donnerstag. "Aber wir wollen uns über den Raketentyp und den, der sie gestartet hat, ‌hundertprozentig sicher sein." Es habe keine direkte Bedrohung gegeben, da die Rakete in einem unbewohnten Gebiet gelandet sei", sagte Tusk. "Wir waren bereit, sie abzuschießen, hätte sie ihren Flug fortgesetzt." Polen ⁠hatte Kampfflugzeuge aufsteigen ⁠lassen, um seinen Luftraum zu sichern. Russland hatte in der Nacht die Ukraine massiv angegriffen, Ziel war unter anderem die westukrainische Stadt Lwiw in der Nähe der Grenze zu Polen.

In dem EU- und Nato-Staat Polen sind bereits früher Drohnen niedergegangen. Eine Stellungnahme aus Russland lag zunächst nicht vor. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Verletzung des polnischen Luftraumes und den russischen Angriff ‌auf die Ukraine aufs Schärfste.

"Es gibt keinen Grund zu der ‌Annahme, dass Polen das Ziel war", sagte Tusk. Die Armee sei bereit gewesen, die Rakete abzuschießen, hätte sie bebaute Gebiete bedroht, fügte er hinzu. Zudem werde die Reaktion Polens auf den Vorfall überprüft. Den ⁠Berichten des Militärs zufolge sei sie ordnungsgemäß verlaufen.

Polnische Behörden hatten nach Berichten über eine Explosion einen Krater ‌und verstreute Trümmerteile auf einem Feld gefunden. Das ⁠operative Kommando der polnischen Streitkräfte teilte auf der Online-Plattform X mit, dass um 03.40 Uhr Ortszeit ein "unbekanntes, sich westwärts bewegendes Objekt im polnischen Luftraum" entdeckt worden sei. Es sei kurz darauf von den Radarschirmen verschwunden. Von einem Hubschrauber aus sei der wahrscheinliche ‌Absturzort in einem unbebauten Gebiet in der Nähe des ⁠Dorfes Tarnawa-Kolonia in der Woiwodschaft Lublin ausgemacht ⁠worden. Das Objekt habe einen Krater von etwa zehn Metern Durchmesser verursacht, fügte das Innenministerium auf X hinzu. Der Polizei in der Region Lublin zufolge war eine Meldung über einen lauten Knall im Landkreis Bilgoraj eingegangen. Der Fundort auf einem Feld liege etwa zwei Kilometer von den nächsten Gebäuden entfernt. Medien berichteten, dass in Lublin für einige Minuten Sirenen heulten, um vor möglichen russischen Luftangriffen zu warnen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hatte zuvor in einem Beitrag auf X erklärt, ein russischer Marschflugkörper vom Typ Ch-101 sei in den Luftraum Polens eingedrungen.

(Bericht ⁠von: Kuba Stezycki, Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Anna Koper; geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)